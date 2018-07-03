Возможно ли платить премии без оглядки на KPI

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Сотрудники все чаще требуют от работодателей четкого объяснения, по какому принципу им начисляют бонусы и чем диктуются решения о повышении по службе или увольнении. Работодатели же задаются вопросом, можно ли полагаться на традиционную модель оплаты труда на основе ключевых показателей эффективности (KPI). Из-за быстрой смены рыночной ситуации (а за нею – стратегий, приоритетов и планов) у организаций остается все меньше шансов создавать хорошо работающие долгосрочные системы мотивации на основе формальной оценки – слишком дорого и долго. Поэтому нужно внедрять другие, ранее не используемые методы и инструменты. Многие мировые лидеры идут по пути упрощения бизнес-процессов. Вместо длительного планирования, разработки сложных схем оценки и жестких правил аттестации компании используют более динамичные модели. Одним из новшеств является дискреционный подход, противоположность оценки персонала по формальным количественным показателям. Он подразумевает частичную замену KPI субъективными решениями руководителей, учитывающими широкий спектр факторов. Дискреционная схема обычно применяется для начисления вознаграждений топ-менеджменту и ключевым сотрудникам, но она может иметь и широкий охват, когда в компании формируется гибкий бонусный пул в зависимости от общих результатов деятельности. Распределение бонуса между сотрудниками – прерогатива совета директоров, комитета по вознаграждению или конкретного руководителя, который оценивает вклад каждого в успех подразделения и компании в целом. Они принимают решение о дополнительном премировании за выдающиеся результаты либо действия, полезные для компании, но не учтенные в системе KPI, или же о депремировании – при серьезных промахах, повлекших финансовые или репутационные убытки. При возникновении разногласий вопрос поднимается на вышестоящий уровень.

Чаще всего дискреционный метод используется сервисными компаниями, которые, как никто, зависят от профессионализма и инициативности людей. Но не только ими. Одна из крупнейших горно-металлургических компаний разработала дискреционную схему вознаграждения для департамента продаж, отдав часть бонусного пула на откуп руководителя подразделения, и получила очень хорошие результаты.