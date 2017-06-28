Как правильно сформировать пакет вознаграждения руководителя

Во всем мире управлять бизнесом становится все сложнее. В ситуации неопределенности выросла ротация топ-менеджмента, на крупные компании давят акционеры, общество и политики. Но именно от менеджеров высшего звена зависит правильность управленческих решений и скорость развития бизнеса. Как же должна быть построена в нынешних условиях система вознаграждения руководителей? Чтобы это понять, надо ответить на три главных вопроса: сколько, за что и как платить?

Сколько платить?

Во многих российских компаниях вопрос вознаграждения руководителей строится на договоренностях с каждым конкретным человеком. Нередко бывает, что руководители на аналогичных позициях, с аналогичными задачами, условиями рынка и сходными результатами получают совершенно разную зарплату. Происходит это потому, что российский рынок испытывает дефицит квалифицированных управленцев.

Однако правильнее было бы опираться на бенчмаркинг по референтному рынку. Хотя российские компании крайне неохотно раскрывают зарплаты руководителей, кое-какие данные можно найти и проанализировать. Так, по итогам 2015 г. доход менеджеров нефтегазовых компаний на 51% выше, чем у сотрудников на аналогичных должностях в других секторах. А менеджеры в автомобильной промышленности получают в среднем на 21% ниже своих коллег из других отраслей.

Но не стоит забывать, что в силу дефицита талантливых управленцев топ-менеджеры довольно мобильны. Они кочуют из отрасли в отрасль, они могут быть востребованы во многих сферах и даже в разных странах. Поэтому рассматривать рынок только одной страны неэффективно. Нужно понимать также, на какой уровень конкретного рынка смотреть – на его верхнюю часть, нижнюю или медиану. Это зависит от того, кто заказчик бенчмарка – сам руководитель или акционеры, каковы размеры компании, насколько сложно будет новому руководителю добиться поставленных целей. Когда цели непростые, надо смотреть на верхнюю часть рынка. Когда речь идет о поддержании деятельности компании без особых вызовов – на нижнюю. Важно также понимать роль руководителя в организации: принимает ли он решения самостоятельно или зависит от совета директоров и акционеров, может ли он рисковать.