Американские компании все чаще переплачивают своим гендиректорам

Сергей ПОртер / Ведомости

Когда гендиректор единственный от всей компании заседает в совете директоров, он, как правило, зарабатывает на 81% больше, чем его коллеги из компаний, где в совете директоров помимо независимых его членов есть еще несколько представителей компании. В абсолютных показателях это $4,6 млн, деньги, которые можно было бы использовать на развитие бизнеса или вернуть акционерам в виде дивидендов, пишут исследователи.

Выяснилось также, что вознаграждение гендиректоров, которые были единственными членами совета среди сотрудников компании, значительно превосходит выплаты другим топ-менеджерам той же организации. Такие гендиректора зарабатывают в год в среднем на $7,39 млн больше других четырех топ-менеджеров с самым высоким доходом в организации. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные о компаниях, входящих в индекс S&P 500, за период с 2003 по 2014 г.

Проблема в том, что советы, где от имени сотрудников организации выступает только гендиректор, имеют более половины компаний, входящих в индекс S&P 500. Так сложилось исторически: до начала 2000-х гг. сотрудники компаний доминировали в советах директоров, и в результате в организациях часто формировались порочные системы управления, наделявшие гендиректоров избыточным влиянием и мешавшие советам следить за работой топ-менеджеров. По этой причине обанкротились Enron и MCI WorldCom. После скандалов вокруг отчетностей этих компаний биржи NYSE и NASDAQ ввели для всех фирм, которые размещали у них свои бумаги, специальные требования. И большинство в советах начали представлять внешние независимые директора. Качество корпоративного управления заметно улучшилось, но, как считают исследователи WSJ, компании бросились из одной крайности в другую. Замена на внешних директоров всех членов советов, кроме гендиректоров, тоже не обошлась без последствий.

Большие риски 27% На столько повышается риск злоупотреблений, а прибыль падает примерно на 10% по сравнению с конкурентами в тех компаниях, где в совете директоров помимо независимых его членов заседает от лица организации только гендиректор компании

Избежать негативных последствий, однако, можно, если приглашать в совет директоров еще одного-двух ключевых топ-менеджеров компании помимо гендиректора, говорят исследователи. По их мнению, это даст компании два серьезных преимущества. Первое – в том, что топ-менеджеры располагают критически важной для совета информацией. Они вовлечены в повседневную жизнь компании и знают обо всех действиях гендиректора, а потому могут сообщить совету многие детали, которые независимые директора другим способом не выяснят. Когда же гендиректор – единственный член совета директоров из всей компании, ему легче переложить свою вину на других, если показатели бизнеса вдруг упали. В случае же успеха он легко может присвоить себе все заслуги.

Второе преимущество включения в состав совета директоров других топ-менеджеров может быть в том, что в случае ухода главы компании риски заметно снижаются. Когда несколько топ-менеджеров заседают в совете от имени компании, независимые директора имеют возможность лично оценить их лидерские качества и понять, кто из них достоин занять освободившееся кресло гендиректора. Если в компании назреет необходимость замены первого лица, то члены совета, разумеется, могут рассматривать и внешних кандидатов, но, будучи лично знакомыми с топ-менеджерами организации, они будут хорошо представлять себе кадровый резерв компании.

Перевела Надежда Беличенко