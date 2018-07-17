Как работнику защитить собственные разработки от работодателя
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Обычная ситуация: научный сотрудник НИИ создал разработку, а потом решил использовать ее в коммерческих целях. Он создает стартап и уходит из НИИ в бизнес со своими, как он уверен, разработками. Работодатель подает в суд: мол, права на изобретение принадлежат компании. Она платила сотруднику зарплату, предоставила ему лабораторию, приборы и материалы, доступ к информации и т. д. Новый продукт или технология, созданные работником при выполнении трудовых обязанностей, – это служебный результат интеллектуальной деятельности. Так кто имеет право на нем зарабатывать – работник или работодатель? Вот четыре ключевых правила для работника, желающего защитить свои разработки.
1. Работодатель должен платить за продукт, который использует.
Основная проблема – отсутствие строгой обязанности работодателя платить автору вознаграждение за использование плодов его интеллектуального труда. По закону он вроде должен это делать, но не обязан.
Размеры и формы оплаты определены в постановлении правительства № 512 от 4 июня 2014 г. «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы». Авторские отчисления работнику должны составлять не менее 20% его средней заработной платы.
Важно заранее указать размер авторской премии в трудовом договоре – она может значительно превышать минимум, установленный правительством. Независимо от того, подал работодатель заявку на патент или сохранил изобретение в секрете, он обязан выплатить работнику вознаграждение.
Допустим, сотрудник разработал новый продукт в одной организации, а потом перешел в другую. Должен ли работодатель оплачивать интеллектуальный труд уволенного сотрудника? Должен, но это касается лишь изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. По другим продуктам интеллектуального труда прекращение трудовых отношений подразумевает и прекращение выплат.
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