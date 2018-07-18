Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Как компаниям сократить траты на бензин

Как компаниям сократить расходы на бензин

Советы по оптимизации работы корпоративных автопарков
Галина Гельфанд, коммерческий директор компании Lorus SCM
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В последние несколько месяцев цены на бензин повысились более чем на 5% – это рекорд последних трех лет. Директора производственных компаний и фирм-импортеров все чаще задаются вопросом, как оптимизировать работу корпоративного транспорта. Значительная часть перевозок осуществляется малыми компаниями с небольшим парком собственных грузовиков. В структуре расходов этих компаний на ГСМ приходится 30% и даже более. Как им снизить затраты на бензин?

Самое простое и эффективное решение – установить топливные датчики. Датчики уровня топлива устанавливаются в топливном баке, а датчики расхода топлива – на топливную магистраль. Цены на датчики варьируются от 1500 до 15 000 руб. В последние годы производители выпускают модели датчиков с продвинутыми цифровыми технологиями, Bluetooth, GPRS-связью.

Экономия ощущается сразу. Известно, что у нерадивых водителей нецелевым способом испаряется до 10% топлива. Потери могут составить несколько десятков тысяч рублей на один автомобиль в год. С помощью датчиков диспетчеры в режиме реального времени получают всю информацию и доказательства слива топлива.

Проконтролируйте манеру вождения водителя. У расслабленных водителей, которые небрежно водят машину, и водителей, которые ведут себя за рулем образцово, расход топлива на 100 км пробега может различаться на 4–7 л. На рынке появились специальные IT-системы, позволяющие контролировать манеру вождения водителей. Лучше всего сочетать контроль с мерами мотивации, например включить в набор KPI показатели, учитывающие безопасное и безаварийное вождение.

Используйте GPS для контроля загрузки машин. Две трети машин в небольших автопарках возят груз в один конец. В Европе же 90% грузовиков ходят постоянно загруженными. Можно воспользоваться тем, что большегрузные автомобили в России обычно оснащены GPS-маячками, позволяющими следить за местонахождением грузовика в режиме реального времени. Небольшая хитрость: установить датчик на заднюю ось автомобиля для контроля загрузки машины и передавать эти данные в диспетчерский центр.

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