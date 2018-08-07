Почему компаниям не надо следовать управленческой моде

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В последнее время мне довелось увидеть много историй трансформации компаний. Иногда попытки трансформации продиктованы объективной потребностью бизнеса. Например, руководство компании понимает, что, не внедрив новую культуру безопасности, они рискуют получить слишком большое число смертельных случаев на производстве и что в результате их может закрыть Ростехнадзор. Или топ-менеджеры понимают, что, если не предоставят больше самостоятельности продавцам, компания проиграет рынок конкурентам. Такие реформы имеют наибольшую вероятность успеха, их нужно только приветствовать.

Но есть и много других трансформаций, которые продиктованы исключительно погоней за модой. Как-то раз я спросил топ-менеджера крупной компании, чем вызвана необходимость внедрения новой управленческой системы, на которое уйдет много сил и времени. На что получил ответ: «У вас есть пуговицы на рукавах пиджака? А вы их когда-нибудь расстегивали? И я тоже никогда. Зачем же они? Потому что у всех есть. Точно так же с этой системой – мы внедряем ее, потому что у всех она есть».

Распространенность той или иной управленческой концепции объясняется не тем, что существуют доказательства ее правильности, а тем, что она стала популярна (например, после выхода книги-бестселлера). В любой книге по менеджменту могут быть как абсолютно верные, так и абсолютно ошибочные утверждения, но книга все равно может быть очень популярной. Хорошо написанные книги по менеджменту выходят часто, поэтому новая управленческая мода возникает регулярно.

Вообще погоня за модой – это уникальная особенность сферы управления персоналом. Если провести поиск в Google trends, мы увидим, что в области управления персоналом один запрос из 30 касается трендов, тогда как в других областях, таких как управление проектами или управление поставками, лишь один запрос из 240. Это говорит о том, что в сфере управления персоналом компании в разы чаще, чем в других областях, обращают внимание на моду. Темы обсуждения на конференциях по управлению персоналом – сплошные тренды и тенденции.

На данный момент нет реальных доказательств влияния тех или иных управленческих методов на эффективность организации. Мы знаем, например, что в более успешных организациях выше вовлеченность персонала, но мы не знаем, что является причиной, а что – следствием: высокая вовлеченность является следствием успеха или успех – следствием вовлеченности.