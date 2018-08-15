Как правильно анализировать затраты компании

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Во многих компаниях сейчас сокращаются сбытовые цепочки и менеджеры постоянно думают о снижении издержек. Однако управленцы часто неправильно подходят к этой проблеме: они черпают информацию о снижении затрат из финансовых отчетов, в то время как бизнес – это совокупность процессов, создающих клиентскую ценность. Именно способностью создавать ценность с относительно низкими издержками определяется эффективность компании.

Процессы, создающие ценность, протекают в компании по горизонтали, между отделами и подразделениями. А организационные структуры и их отчеты о прибылях и убытках имеют традиционную вертикальную структуру, что мешает оценить эффективность отдельных процессов и отделить токсичные издержки от необходимых. Искусство повышения эффективности – в снижении затрат на то, что не требуется напрямую потребителю, хотя и необходимо компании. Так, любой руководитель с легкостью назовет цифры издержек, скажем, на фонд оплаты труда (ФОТ). Но ФОТ состоит и из зарплаты сотрудников коммерческого департамента, и, скажем, бухгалтерии, хотя вклад последней в ценность конечного продукта минимален. В целом в офисе работают сотрудники как имеющие отношение к ценности продукта для потребителя, так и не имеющие вовсе. И поэтому затраты на разных сотрудников нужно относить к разным видам деятельности.