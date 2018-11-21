Менеджмент / Образование

От чего на самом деле зависит карьерный успех

Большая часть рекомендаций по развитию карьеры – лишь плод всеобщих заблуждений. Какие инструменты полезны?
Хелен Эдвардс, руководитель библиотеки Московской школы управления «Сколково»
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Однажды вы проснулись и решили, что для дальнейшего жизненного и карьерного успеха вам необходимо резко повысить продуктивность. Вы прочитали несколько популярных книг по бизнесу и решили следовать их рекомендациям. Проблема в том, что у многих популярных рецептов повышения личной эффективности нет никакого научного подтверждения.

Так, диета и физические упражнения важны для здорового образа жизни. Но, согласно научным исследованиям, только сон (вернее, недосып) имеет серьезное негативное влияние на ежедневную продуктивность на работе. Эмоциональный интеллект не гарантирует успешного лидерства. А отработка нужных навыков в течение 10 000 ч выматывает, но не обязательно превратит вас в мастера своего дела. Установка на развитие и рост прекрасна, но полезна, скорее, для детей. Для взрослых же, и тому есть достаточно доказательств, применение альтернативных жизненных стратегий также приводит к успеху.

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