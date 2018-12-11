Диспансеризация-2019: подвохи для работодателей

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С 1 января 2019 г. в Трудовой кодекс (ТК) вводится новая статья 185.1 – о гарантиях работникам при прохождении диспансеризации. В статье говорится, что работники имеют право получить освобождение от работы с сохранением среднего заработка на период диспансеризации. Закон дает различные права работникам в зависимости от возраста. Работники, не достигшие предпенсионного возраста, смогут брать для диспансеризации один рабочий день раз в три года, а сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста дается по два рабочих дня ежегодно. Эта норма горячо обсуждалась много лет – особенно работодателями. Они высказывали сомнения в целесообразности статьи, ссылаясь на то, что порядок диспансеризации уже регулируется законами об охране здоровья граждан, устанавливающими иные критерии, чем статья 185.1 ТК. Большинство крупных предприятий уже заключают договоры с медицинскими учреждениями для диспансеризации работников, в рабочее время и с сохранением среднего заработка. Однако до сих пор практика предоставления оплаченного времени для диспансеризации не была обязательной по закону.

Статья 185.1 ТК содержит ряд моментов, которые могут спровоцировать трудовые споры. Многие врачи, которые участвуют в диспансеризациях, утверждают, что при организованном подходе реально пройти все осмотры за один день. Но на некоторые анализы уйдет больше времени – до одной недели и, если понадобятся дополнительные обследования, двух дней может не хватить. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (согласно ст. 128 ТК) – если ему нужны дополнительные рабочие дни на диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК. Работодатель же может, но не обязан удовлетворить такое заявление. К тому же конкретная дата и продолжительность такого отпуска устанавливаются только с согласия работодателя.