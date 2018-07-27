Бизнес считает недопустимым запрет на увольнение людей накануне пенсии

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В проекте решения предлагается сократить размер и срок компенсационных выплат работнику после увольнения и упростить само увольнение Максим Стулов / Ведомости

Бизнес готовится «отпасовать мяч» обратно государству в дискуссии о том, за чей счет поддерживать россиян, задержавшихся на рынке труда после повышения пенсионного возраста. Работодателям нужно дать финансовые стимулы для сохранения возрастных сотрудников на рабочих местах, а не «давить» административными мерами, следует из проекта решения заседания комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП, с которым ознакомились «Ведомости» (представитель союза подтвердил его подлинность). Документ в целом одобрен, хотя будет дорабатываться с учетом замечаний участников, сообщила «Ведомостям» управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.

Увольнение не равно преступлению

Обязывать компании сохранять работников предпенсионного возраста, ужесточать надзор, расширять круг «запрещенных» к увольнению работников недопустимо, отмечается в проекте решения: «Такие меры становятся факторами их «позитивной» дискриминации». В четверг документ обсуждался на заседании комитета по рынку труда и социальному партнерству и представители Минтруда и Роструда подняли вопрос об ужесточении – вплоть до уголовной – ответственности работодателей за увольнение людей в предпенсионном возрасте, рассказывает участвовавший в заседании адвокат по трудовым спорам Павел Андреев. Такое предложение, по словам представителя Минтруда, поступило в ходе общественного обсуждения, и министерство включило его в проект дорожной карты по смягчению последствий пенсионной реформы.

Бизнес высказался категорически против этой меры, говорит Андреев. Введение уголовной ответственности приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет, говорил ранее «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин. Само повышение пенсионного возраста бизнес концептуально поддерживает, следует из проекта решения, но «жесткий» сценарий реформы предлагает обосновать актуарными расчетами. Участники заседания предложили Минтруду еще раз проанализировать региональную демографическую ситуацию, замечает Андреев: говорилось, что в 36 российских регионах продолжительность жизни мужчин сейчас равна текущему возрасту выхода на социальную пенсию – 65 годам.

Как уволить и не уволить одновременно