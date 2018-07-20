Что не так с пенсионной реформой
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Экономисты указывали на множество рисков, связанных с пенсионной реформой. Внесенный в Госдуму законопроект пока не отвечает практически ни на один из поставленных вопросов. Депутатам и чиновникам предстоит найти ответы на них уже к осени.
Рост бедности
Многие пенсионеры благодаря совмещению зарплат и пенсий преодолевают порог бедности, указывали эксперты РАНХиГС. Значительная часть таких пенсионеров заняты на низкооплачиваемых рабочих местах и после повышения пенсионного возраста они лишатся дополнительного дохода, в итоге уровень бедности может вырасти, предупреждали они. В зоне риска прежде всего бюджетный сектор экономики. Средняя зарплата по экономике – под 40 000 руб., а пенсия – около 12 000 руб., именно благодаря прибавке многие работающие пенсионеры преодолевают бедность, указывал и директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Из-за реформы могут потребоваться дополнительные расходы на соцзащиту, предупреждали эксперты РАНХиГС.
Неизвестное финансирование
Объявляя пенсионную реформу, премьер Дмитрий Медведев обещал пенсионерам ежегодный рост пенсий на 1000 руб., но, как именно пенсии будут повышаться, в правительственном проекте не указано. Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг. прогнозирует лишь экономию межбюджетного трансферта – на 9,3 млрд руб. в 2020 г. и на 156,3 млрд в 2021 г. На отсутствие порядка использования сэкономленных средств и механизма индексации пенсий указывал и комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Не ясно и при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной, следовало из отзыва Счетной палаты на проект.
Рынок труда
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}