Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: Что не так с пенсионной реформой

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Медведев обещал пенсионерам ежегодный рост пенсий на 1000 руб., но, как именно пенсии будут повышаться, в правительственном проекте не указано Ярослав Чингаев для Ведомостей

Экономисты указывали на множество рисков, связанных с пенсионной реформой. Внесенный в Госдуму законопроект пока не отвечает практически ни на один из поставленных вопросов. Депутатам и чиновникам предстоит найти ответы на них уже к осени.

Рост бедности

Многие пенсионеры благодаря совмещению зарплат и пенсий преодолевают порог бедности, указывали эксперты РАНХиГС. Значительная часть таких пенсионеров заняты на низкооплачиваемых рабочих местах и после повышения пенсионного возраста они лишатся дополнительного дохода, в итоге уровень бедности может вырасти, предупреждали они. В зоне риска прежде всего бюджетный сектор экономики. Средняя зарплата по экономике – под 40 000 руб., а пенсия – около 12 000 руб., именно благодаря прибавке многие работающие пенсионеры преодолевают бедность, указывал и директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Из-за реформы могут потребоваться дополнительные расходы на соцзащиту, предупреждали эксперты РАНХиГС.

Неизвестное финансирование

Объявляя пенсионную реформу, премьер Дмитрий Медведев обещал пенсионерам ежегодный рост пенсий на 1000 руб., но, как именно пенсии будут повышаться, в правительственном проекте не указано. Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг. прогнозирует лишь экономию межбюджетного трансферта – на 9,3 млрд руб. в 2020 г. и на 156,3 млрд в 2021 г. На отсутствие порядка использования сэкономленных средств и механизма индексации пенсий указывал и комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Не ясно и при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной, следовало из отзыва Счетной палаты на проект.

Рынок труда