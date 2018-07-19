Как законопроект о пенсионной реформе могут изменить ко второму чтению

Не очень понятна глубина травмы, которая была нанесена общественному мнению Антон Новодережкин / ТАСС

Сегодня Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Его поддержала только фракция «Единая Россия». Парламентская оппозиция с реформой не согласилась.

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика:

«Масштабных неожиданностей в том, как проходило голосование, нет - только позиция Сергея Железняка, который не пришел на заседание, и Натальи Поклонской, которая проголосовала против, а также отсутствие ряда депутатов. Началось уклонение прессы от употребления фразы «пенсионная реформа» и вообще упоминания пенсионного возраста, а также произошел уход не в современное понимание управления рисками, а, скорее, в ресоветизацию подачи информации.

Расчет может быть на то, что будет как с реновацией, когда был мощный эмоциональный импульс, а потом все быстро рассыпалось. Поскольку сейчас недовольство, скорее, глухое, чем проявившееся, поэтому его труднее предсказать. Не очень понятна глубина травмы, которая была нанесена общественному мнению. Возможностей объездных путей расставлено много – от реакции президента (его представитель сегодня присутствовал) до поправок от регионов. При желании девальвировать эффект первого чтения и лишить его политической значимости всегда можно. Но краткосрочно сработал сигнал, шедший из коридоров федеральной власти, о том, что власть должна выступить консолидированно. А дальше уже вопрос той атмосферы, которая будет ближе к осени, и здесь становятся важны итоги сентябрьских выборов в регионах как одной из переменных – как обсуждение будет идти дальше.

Вариантов изменений ко второму чтения масса – от учета мнений отдельных категорий (матерей, дальневосточников и др.) до зазора, который заложен в женский пенсионный возраст. От возможностей по растягиванию ввода в действие закона до каких-то более наглядных шагов в части содействия трудоустройству людей старшего возраста. Но уровень веры, что меры по трудоустройству реализуемы, не очень высок. Поэтому все-таки для общества будут скорее чувствительны сигналы о том, на какие уступки пойдет власть, чем в части дополнения пенсионной реформы чем-то позитивным».

Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:

«Главное, что был задан не лозунговый, а содержательный характер обсуждения реформы. И «Единая Россия», и оппозиционные фракции сформулировали достаточное количество предметных вопросов к правительству, а кабинет министров выразил готовность предоставить дополнительную информацию и расчеты. Дума и правительство в ближайшие месяцы, в том числе в процессе подготовки проекта бюджета на следующий год и трехлетний период, смогут более точно понять возможности уточнения отдельных параметров реформы. Также период приема поправок ко второму чтению увеличен более чем в два раза – с 30 до 65 дней. Это позволит более тщательно обсудить реформу, ее параметры, необходимые дополнительные меры, которые могут сопровождать изменения в пенсионном законодательстве на рынке труда, в области сохранения имущественных и иных социальных льгот для пожилых и т. д.

Что касается смысловых поправок, то на сегодняшний день пока можно оценить только то, какие темы и предложения звучат чаще всего и предлагаются сразу многими участниками дискуссий. Здесь в первую очередь идут вопросы ратификации конвенции Международной организации труда и повышения уровня пенсионного возмещения (процесс ратификации конвенции сегодня уже запущен), вопросы дополнительных гарантий трудоустройства для пожилых, стимулирования программ переобучения и переподготовки, возможность введения понятия «предпенсионный возраст», льготы для многодетных семей, включая льготы по снижению пенсионного возраста, сохранение льгот для жителей районов Крайнего Севера, дополнительное обсуждение параметров переходного периода в процессе реформы».

Александр Кынев, доцент Высшей школы экономики:

«Сам по себе факт такого голосования должен подчеркнуть, что даже внутри самой власти восторга по поводу предлагаемой реформы нет. Таким образом, это делает актуальным вопрос о некой модификации законопроекта уже во втором чтении, возможно, в виде смягчения каких-то положений. Думаю, что увеличение пенсионного возраста ко второму чтению может быть не таким радикальным либо более растянутым во времени».

Андрей Колядин, политолог:

«Думаю, идея принятия пенсионной реформы никуда не делась. Это аксиома, которую намерены довести до конца, это понимают и Дума, и правительство, и администрация президента. Поэтому то, что появилось некое разнотравье мнений – вплоть до того, что даже среди единороссов появились люди, которые не готовы брать на себя ответственность за эту реформу, говорит о том, что есть определенные внутренние послабления, которые действуют в верхних эшелонах власти. То есть есть некая возможность маневра, критики, обсуждения и права на личное мнение хотя бы у какой-то части депутатов.

Если это продуманная политика, то это хорошо: считаю, что не нужно это решение, несмотря на то что оно важно, обязательным порядком принимать со стопроцентным результатом. Точно так же, как не нужно избирать президента и губернаторов со стопроцентным результатом, – должны быть разные точки зрения, они помогут в дальнейших историях, связанных с пенсионной реформой. Если «за» проголосуют все 100% депутатов, то в дальнейших встречах и переговорах с народом полагаться на депутатский корпус будет нельзя: это будут депутаты, которые уже проголосовали, уже согласны, и что они будут обсуждать с народом, убеждать? Должно быть разнотравье мнений, должны быть разные посылы и взгляды на это – тема непростая, и вне зависимости от того, каким будет результат, если даже никто не собирается отступать, все равно надо дать право на обсуждение и на конструктивную критику этой реформы.

Будут ли внесены изменения в законопроект ко второму чтению, зависит от отношения масс: если люди воспримут реформу более или менее спокойно, то никаких изменений не будет. Если же будет резкое противодействие, то тогда могут быть некие послабления: изменения в сроках проведения реформы или в годах выхода на пенсию женщин – могут быть разные варианты».

Евгений Минченко, руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:

«Главной новостью дискуссии о пенсионной реформе стала Наталья Поклонская, которая проголосовала против. Особых отличий в подаче информации о законопроекте не заметил.

Изменения законопроекта ко второму чтению возможны, это было бы логично: крайне редко бывает так, чтобы в Госдуме что-то прогоняли без изменений. Тем более учитывая общественный резонанс, какие-то изменения обязательно должны быть».