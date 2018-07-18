Дума не будет критиковать президента при обсуждении пенсионной реформы

В последние недели начали появляться телесюжеты о том, что по достижении пенсионного возраста «жизнь только начинается» Максим Стулов / Ведомости

Госдума в четверг примет в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Депутаты зададут правительству по четыре вопроса от каждой фракции, после чего выступят их лидеры. Но им поставлен «красный флажок»: можно ругать реформу, но не персоналии и не критиковать президента – это главное, говорит источник, близкий к руководству КПРФ. Установки по премьеру Дмитрию Медведеву не такие жесткие, но нежелательна и его критика, добавляет он.

Конструктивная критика

«Это рекомендация, не приказ, но все всё понимают», – говорит собеседник. По его словам, эти рекомендации распространяются и на обсуждение проекта в первом чтении, и на массовые протесты против реформы: «Чемпионат мира по футболу закончился, приходит время акций».

Именно этого Кремль и требует, подтверждает человек, близкий к администрации президента. Что за это получит оппозиция, прорабатывается в индивидуальном порядке, говорит он. Об этом договорились давно и было бы удивительно, если бы было иначе, добавляет собеседник, знакомый с ходом обсуждения реформы. Договоренности о «границах дозволенного» при обсуждении резонансных тем достигаются с близкими к власти политическими силами всегда, поясняет человек, близкий к Кремлю. В Думе эти границы определяет председатель палаты Вячеслав Володин, его помощники внимательно следят за исполнением договоренностей, знает собеседник, но считать это проявлением чьей-то персональной воли не нужно – таков давно установившийся порядок. С руководством фракций в Госдуме подобных бесед не проводилось, возражает человек в Думе.

Депутаты наличие таких рекомендаций отрицают. Позиция КПРФ очень жесткая и подобных договоренностей с партией быть не может, уверяет депутат Юрий Афонин: «Мы обозначили свою позицию, она не меняется. Такая информация похожа на вброс, чтобы вместо реформы все обсуждали, что администрация просила не упоминать». Формально законопроект правительственный, поэтому критиковать президента действительно не будут, да это и незачем, анонимно добавляет еще один думский коммунист. «Справедливая Россия» занимает принципиальную позицию и намерена вести борьбу за интересы избирателей, говорит депутат Олег Шеин. По его словам, критики президента нет, потому что это предмет диалога с ним, которого пока нет напрямую, но тем не менее он «присутствует в проекции». «Мне такого не говорили, мы обсуждаем законопроект, а не кандидатуру премьера. По законопроекту у партии резко отрицательная позиция, мы будем голосовать против», – отмечает зампред Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), подчеркивая, что никаких обсуждений с фракциями перед первым чтением не велось ни сейчас, ни ранее.

Президент над схваткой

Сейчас администрации президента важно закрепить инициативу, перехваченную в ходе борьбы за поддержку реформы региональными парламентами, говорит политолог Михаил Виноградов: «Продемонстрировать, что ситуация не утратила управляемости и парламентские партии и общественные организации борются с политикой правительства, но не с государством, которое по-прежнему отождествляют с президентом». Если Кремлю удастся добиться, чтобы оппозиция не критиковала в связи с реформой самого Путина, это будет большим успехом, считает политолог Аббас Галлямов: «Большое количество людей боится разочаровываться в Путине и с удовольствием выведет его за скобки. Мол, жаль, что он занят глобальными мировыми проблемами и у него просто не дошли до пенсионной истории руки».

«Ограничения на какие-либо обсуждения есть всегда. Когда-то было ограничение «трех П» – президента, премьера, патриарха. В регионах были ограничения на критику «Единой России». То, что сейчас разрешили критиковать саму реформу, – хорошо, потому что иначе недовольство может выплеснуться в массовые протесты», – полагает политолог Андрей Колядин. По его словам, реформа имеет продленный негативный эффект, с людьми надо будет работать, когда они не смогут найти работу в пожилом возрасте, пока же работают с общественностью. «Реформу все равно проведут, поэтому сейчас снимают негативный социальный эффект от нее: он может вылиться в миллионные митинги – или в легкие потрясения. До людей пытаются донести идеи реформы так, чтобы не довести их до митингов. При этом стали действовать умнее в последнее время. Это не нивелирует негатив, но снизит прямое противостояние людей реформе», – говорит эксперт.

Телевизионный позитив

В «снятии негативного эффекта» участвует и телевидение. За месяц с момента объявления о повышении пенсионного возраста на шести федеральных телеканалах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ и «ТВ-центр») вышло 424 сюжета о пенсионной реформе, негативными были лишь 0,7% из них, следует из предоставленных «Ведомостям» данных компании «Медиалогия». 87% сюжетов носили нейтральный характер, 12% – позитивный. Контекст освещения пенсионной реформы на федеральных каналах нейтрально-позитивный, негатива почти нет, подтверждает PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская.

В понедельник телеканал «Дождь» сообщил, что государственные и провластные СМИ получили от Кремля рекомендацию не использовать словосочетание «пенсионная реформа». Однако, по данным «Медиалогии», на федеральных каналах эта формулировка остается второй по частоте вслед за «повышением пенсионного возраста» (соответственно 77 и 104 упоминания). Гораздо реже (29 раз) упоминалось нейтральное «изменение пенсионного законодательства». Примерно такой же тренд и в государственных информагентствах ТАСС и «РИА Новости».

При этом в последние недели начали появляться телесюжеты о том, как можно зарабатывать на пенсии и что по достижении пенсионного возраста «жизнь только начинается». Так, в программе «Жить здорово» Елена Малышева объясняла, что молодость продолжается до 60 лет. На «Первом канале» в воскресенье вечером вместо КВН неожиданно вышла программа «Познер» (обычно выходит по понедельникам), где о пенсионной реформе рассказывал министр финансов Антон Силуанов.

«Самые народные и популярные ток-шоу – Андрея Малахова на «России 1» и «Пусть говорят» на «Первом» – осветили тему с задором и огоньком: старость в радость, – говорит телекритик Ирина Петровская. – Пригласили женщину, которая родила в 60 лет, – и эксперты ей советовали продолжать, приглашали мужчин, которые в 90 лет женились на 20-летних. Видимо, установка – объяснять, как все роскошно заживут и останутся навеки молодыми, если повысят пенсионный возраст». Михаил Леонтьев на «Первом канале» называл реформу неизбежной и призывал следовать мировым стандартам, а Дмитрий Киселев в «Вестях недели» уверял, что это не тот вопрос, который надо обсуждать с населением, добавляет эксперт.

«Федеральные каналы – один из самых сильных коммуникативных источников. Глубокое заблуждение, что если сто раз сказать «сахар», то во рту сладко не станет, – станет. Поэтому такая проработка аудитории поможет довести до людей реформу», – считает Колядин. Одним телевидением народное раздражение не прекратить, но оно поможет раздробить одну большую проблему на множество маленьких, а это воспринимается легче и это хороший пиар-ход, добавляет он. «Под завесой эйфории от чемпионата мира по футболу пока мало кто из большинства населения что-то понимает в реформе. Толком разъяснительная работа не велась, она была на периферии информационного вещания. Сейчас же будет дан максимально позитивный образ этих изменений, где будет фигурировать мысль о том, что неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, а работающим и так хорошо», – резюмирует Петровская.