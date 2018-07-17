Почему словосочетание «пенсионная реформа» никому не нравится
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Вера в магию слова, произнесенного вслух, жива и в XXI в. Как пишет «Дождь» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю, администрация президента выпустила директиву, адресованную лоялистским политикам, экспертам и журналистам, с требованием не употреблять словосочетание «пенсионная реформа» применительно к правительственной инициативе повысить пенсионный возраст. В изложении «Дождя» запрет объясняется негативными коннотациями слова «реформа», которое может ассоциироваться у людей с трудностями 1990-х гг., а непопулярная у россиян идея повышения пенсионного возраста должна восприниматься позитивно (ну или хотя бы нейтрально). Администрация, по информации телеканала, рекомендует вместо «реформы» использовать другие, нейтральные слова вроде «преобразования» или «изменения».
В пользу этой версии говорит то, что Дмитрий Медведев, взявший на себя бремя объявить о непопулярном шаге, избегает слова «реформа», как и слова «повышение» – в контексте пенсионного возраста премьер предпочитает говорить о его «изменении». Это буквальное следование традиции магического мышления, в которой само произнесение запретного слова может накликать беду, материализовать угрозу, привлечь внимание темных сил.
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