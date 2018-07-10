Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Новый пенсионный договор

Не новый пенсионный возраст, а новый общественный договор

Экономист Евгений Гонтмахер о том, что меняет повышение пенсионного возраста
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Официальная позиция и сопровождающая ее государственная пропаганда при обосновании внесенной в Госдуму схемы повышения пенсионного возраста апеллирует к тому, что в нашей стране цифры выхода на заслуженный отдых – 60/55 лет – были установлены еще в 1930-е гг. Это правда. Но значит ли это, что уже более чем 80-летняя стабильность в этом вопросе может быть просто так, фактически за несколько месяцев, нарушена?

Финансисты и прочие экономические эксперты оперируют точными цифрами и делают свои выводы, которые – при всей их математической точности – очень часто разбиваются вдребезги тем, что называется общественным мнением. 80-летняя стабильность показателей пенсионного возраста, с одной стороны, действительно требует немедленно что-то поменять (ведь за эти десятилетия средняя продолжительность жизни радикально увеличилась, а также то, что соотношение численности неработающего и занятого населения столь же радикально изменилось в пользу первой категории). Но, с другой стороны, это означает, что в России никто никогда не переживал это событие не отстраненно, на бумаге, а на собственном жизненном опыте. За эти 80 лет в общественное сознание прочно впечатались многие социальные вещи, которые кажутся незыблемыми: бесплатные медицина и образование, а также пенсия, наступающая в 60/55 лет, а у многих даже раньше (люди в погонах, работающие во вредных условиях труда, северяне). Это и есть настоящий общественный договор между людьми и любой властью – советской или демократической, – который уже десятилетия существует в нашей стране. Он неформален, не артикулирован, но именно благодаря ему в ныне действующей Конституции появилась статья о «социальном государстве» как свершившемся факте, а не далекой цели развития.

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