Проблема забытой справедливости
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Сейчас, в преддверии президентских выборов, а по сути – в начале нового российского политического цикла, эксперты пытаются угадать, что станет проблемой, создающей для власти максимальные трудности. Очевидный победитель недавно сказал: «Все, что мешает идти вперед, должно быть зачищено, отброшено». Интересно, догадывается ли Владимир Путин, что главное препятствие, остановившее наше развитие и даже развернувшее его вспять, – это массовое чувство попранной справедливости?
Казалось бы, это утверждение слишком абстрактно и попахивает дешевым популизмом. Когда это на Руси жизнь была устроена справедливо? Столетиями, включая советский период, правящая верхушка помыкала «тягловыми людьми». И ничего страшного не происходило. Все потрясения и революции случались из-за раскола элит (последние примеры – 1917 и 1991 гг.), народ при этом либо безмолвствовал, либо использовался в качестве расходного материала при выяснении отношений сильных мира сего. Вот и сейчас, несмотря на уже пятый подряд год падения реальных доходов, серьезные аналитики дружно говорят о том, что в России массовыми протестами и не пахнет. А уровень поддержки Владимира Путина зашкаливает.
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