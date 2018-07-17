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Счетная палата назвала три недостатка законопроекта о пенсионной реформе

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Законопроект о пенсионной реформе необходимо доработать. Об этом говорится в отзыве Счетной палаты. С документом за подписью руководителя ведомства Алексея Кудрина ознакомилась Русская служба «Би-би-си».

Счетная палата изучила законопроект о повышении пенсионного возраста и не обнаружила в нем «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции». Ведомство указало на три недостатка законопроекта. Во-первых, в документе не объясняется, при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, законопроект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий. Из-за отсутствия такой информации невозможно будет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

В-третьих, в законопроекте не прописан механизм увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, хотя основной целью его разработки является повышение пенсионного обеспечения россиян. В Счетной палате пришли к выводу, что такой механизм может быть разработан ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Концептуальных замечаний к законопроекту у ведомства нет.

Во вторник, 17 июля, министр труда Максим Топилин заявил, что после повышения пенсионного возраста к 2024 г. число пенсионеров существенно снизится – почти на 4,6 млн, или на 11%.

Ранее правительство предложило постепенно повышать пенсионный возраст, начиная со следующего года. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен на восемь лет – с 55 до 63 лет, для мужчин – на пять лет, с 60 до 65 лет. Госдума собирается рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до ухода на каникулы.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

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Политика
Новости

В Белом доме погас свет во время заявления Трампа о доверии спецслужбам

Ведомости
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В одном из кабинетов Белого дома во время встречи президента США Дональда Трампа с конгрессменами погас свет. Освещение в помещении пропало в тот момент, когда глава государства начал комментировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Я полностью доверяю агентам разведки США (ранее заявившей о вмешательстве России в американские выборы в 2016 г. – "Ведомости") … Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?» – пошутил Трамп.

При этом на совместной пресс-конференции с Путиным Трамп говорил, что доверяет «обеим сторонам»: и российскому лидеру, и американской разведке. Его высказывание вызвало скандал в США.

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Бизнес
Новости

McDonald's и Starbucks разработают стаканчик из перерабатываемых материалов

Ведомости
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Сеть быстрого питания McDonald's решила присоединиться к Starbucks и Closed Loop Partners, которые собираются создать стаканчик для напитков из материалов, подлежащих вторичной переработке или компостированию, передает CNBC. Компании нацелены на то, чтобы уменьшить количество пластика в одноразовых изделиях.

Starbucks и Closed Loop начали сотрудничать по вопросу разработки безвредных для окружающей среды стаканчиков еще в марте. В сентябре стартует их программа NextGen Cup Consortium and Challenge. В рамках этой программы бизнесмены, изобретатели и эксперты могут предложить свои идеи. Прежде чем найти замену пластиковым соломинкам и крышкам, специалисты NextGen должны создать новый тип стаканчиков.

По оценкам брендов, ежегодно на мусорные полигоны попадают около 600 млрд стаканчиков, в составе которых есть пластик.

McDonald's и Starbucks планируют инвестировать по $5 млн в NextGen.

Ранее Starbucks, расходующий более 1 млрд пластиковых трубочек в год, объявил, что полностью откажется от их использования к 2020 г. «Не использовать соломинку – лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды», – заявил вице-президент Starbucks Коллин Чепмен.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

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Технологии
Новости

Rolls-Royce создаст роботараканов и робозмей для инспекции двигателей

Ведомости
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Двигателестроительный концерн Rolls-Royce объявил на авиасалоне в Фарнборо, что создает маленьких тараканоподобных роботов для оперативной инспекции авиадвигателей. Их использование позволит исключить частичную разборку двигателей для этих целей и сократить время процедуры более чем на порядок, передает CNBC.

«Они смогут пролезть в разные части камеры сгорания, – заявил специалист по внедрению технологий компании Джеймс Келл. – При обычном подходе это занимает у нас пять часов. С этими маленькими роботами (кто знает) – минут пять».

Rolls-Royce ведет проект совместно с Гарвардским университетом США и Ноттингемским университетом Великобритании. Представитель Гарварда подтвердил, что создатели микроботов вдохновлялись тараканами, и рассказал, что разработка в этом направлении идет уже восемь лет. На салоне компания продемонстрировала увеличенные прототипы. Ближайшая задача – уменьшить роботараканов до 15 мм и оснастить их камерами.

Помимо этого компания разрабатывает робозмей, которые смогут доставать посторонние предметы из двигателя, а также производить мелкий текущий ремонт.

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Экономика
Новости

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум из-за роста цен на продукты

Ведомости
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Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал 2018 г. на душу населения на 4% до 10 444 руб. из-за подорожания продуктов потребительской корзины на 3,8%. Проект приказа ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 г. по сравнению с первым кварталом 2018 г. увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4%, для пенсионеров - на 3,8%, для детей - на 4,3%», - говорится в пояснительной записке к документу.

Для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить размер прожиточного минимума на уровне 11 280 руб., пенсионеров - 8583 руб., детей - 10 390 руб.

Больше всего во II квартале подорожали картофель, овощи и фрукты, занимающие более 30% продуктового набора. В частности, цена на картофель в среднем увеличилась на 20,7%, на капусту - на 54,5%, на морковь - на 41,2%, на лук - на 13,7%. Сахарный песок подорожал на 9,7%, пшено - на 8%. Цены на мясные и молочные продукты почти не изменились, отмечается в документе. Также в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 4,3% стоимость непродовольственных товаров и услуг.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 г. составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
Новости

Браудер ответил на обвинение Путина в финансировании кампании Клинтон

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Основатель британского фонда Hermitage Сapital Уильям Браудер в колонке в Time ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что Hermitage финансировал президентскую кампанию Хиллари Клинтон, конкурента президента США Дональда Трампа.

«Последнее обвинение Путина в том, что я пожертвовал $400 млн Хиллари Клинтон, настолько смехотворно и лживо, что граничит с бредовым расстройством. Я никогда не делал политических пожертвований - ни Хиллари Клинтон, ни какому-либо другому кандидату», - написал Браудер. Браудер напомнил, что уже 29 лет является гражданином Великобритании, и поэтому о его преследовании Путину следовало бы говорить с премьером страны Терезой Мэй, «у которой нашлось бы несколько отборных слов» после отравления в Солсбери.

Отвечая на вопросы после саммита с Трампом 16 июля, Путин действительно упомянул Браудера, но сказал, что не сам бизнесмен, а его деловые партнеры «$400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон» из денег, незаконно заработанных в России. Сегодня Генпрокуратура по поручению Путина уточнила, что речь шла не о $400 млн, а о $400 000. Также российские власти назвали имена американцев, которых хотели бы допросить по делу Браудера, - среди них есть бывший посол США в России Майкл Макфол.

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Политика
Новости

Бывший главный следователь Москвы Дрыманов арестован судом по делу о взятках

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Бывший главный следователь Москвы генерал Александр Дрыманов арестован судом по делу о взятках и взят под стражу, сообщил «Интерфакс». Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября», - огласила решение судья Елена Канева.

Сегодня Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в качестве подозреваемого по уголовному делу. Перед началом суда он заявил, что не признает вину и «готов к процессуальному сражению». После судебного заседния он сказал, что намерен обжаловать арест.

Дрыманов в течение последнего года находился в центре коррупционного скандала. Его фамилия упоминалась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР (ч. 6 ст. 290 УК) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Обвиняемые по делу – первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаил Максименко и начальник управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.

В конце мая Дрыманов подал в отставку. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель руководителя ГСУ СКР Андрей Стрижов.

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Недвижимость
Новости

В Подмосковье открылись центры для приема документов дольщиков Urban Group

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В Подмосковье открылись центры для приема документов дольщиков некогда крупнейшей в Подмосковье строительной компании Urban Group. Об этом говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

Всего создано три центра приема документов для включения в реестр требований. Они расположены в офисах продаж группы: в городе Видное на улице Святослава Рихтера, в Опалихе на Фруктовой улице и в Химках на улице Германа Титова. В эти центры необходимо обратиться дольщикам ЖК «Видный город» и «Лайково», «Опалиха О3» и «Лесобережный», «Солнечная система» и «Митино О2».

Документы принимаются каждый день, по предварительной записи, с 10.00 до 19.00. Записаться на подачу документов можно по телефону: 8 (800) 70-07-214.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять дочерних компаний Urban Group. Средства дольщиков выводились на личные счета бенефициаров группы, говорила представитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Мария Михеева.

В конце мая Urban Group объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Позже компания сообщила о приостановке деятельности. Сейчас Urban Group имеет обязательства перед более чем 20 000 дольщиков.

Кто застраивает новую Москву

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Политика
Новости

Госдума поддержала законопроект о штрафах за непроведение согласованного митинга

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении проект закона о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов - в частности, за непроведение акций, согласованных властями, сообщил сайт Госдумы. Авторы законопроекта - единороссы Дмитрий Вяткин и Александр Грибов.

Согласно законопроекту, КоАП дополняется новой статьей 20.2 «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия». Ответственность по ней наступает за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления.

Для граждан размер штрафа будет составлять от 5000 до 25 000 руб., для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 руб. и для юридических лиц - от 20 000 до 100 000 руб. Возбуждать такие дела предлагается сотрудникам полиции, а рассматривать их будут районные суды.

Штрафы авторы законопроекта обосновывают тем, что согласованная акция влечет расходы на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также оказание при необходимости участникам мероприятия неотложной медицинской помощи. Сотрудники присутствуют на месте и в том случае, если акция не проводится, отмечают авторы, что влечет злоупотребления.

«Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 г. 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту - новое мероприятие). Все мероприятия были согласованы, однако проведены не были. Таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад скорой помощи в заявленном месте», - сказано в документе.

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Политика
Новости

Генпрокуратура уточнила слова Путина о Браудере по просьбе президента

Ведомости
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В Генпрокуратуре России уточнили размер средств, которые были якобы похищены финансистом, основателем британского фонда Hermitage Сapital Уильямом Браудером и его партнерами из России и потрачены на избирательную кампанию демократической партии США, передает «Интерфакс».

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, преступная группа Браудера с помощью офшорных схем смогла вывести из России деньги и акции на $1,5 млрд, из них на счета демократической партии США было перечислено не $400 млн, как ранее заявил президент Владимир Путин, а $400 000. По его словам, президент попросил, «чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера». Куренной назвал $400 000 огромной суммой. А вообще фонд братьев Зифф (партнеров Браудера. – «Ведомости») в 2016 г. направил в предвыборный фонд демократов $1,2 млн, добавил он.

Путин во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом попросил США оказать помощь в расследовании дела Браудера. Он напомнил Трампу о том, что американская сторона может направить запрос на проведение допросов обвиняемых в США россиян по условиям Договора 1999 г. о взаимной помощи по уголовным делам. Российские следователи могут провести эти допросы. Однако, по мнению Путина, такие «действия должны быть взаимными».

«Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб, в США, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории России, в присутствии наших следователей», – сказал Путин, имея в виду дело Браудера.

По мнению следствия, в России группа лиц во главе с Браудером незаконным путем заработала более $1,5 млрд. Эти средства были выведены в США. «$400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Хиллари Клинтон, это официальные данные, присутствующие в их отчетах. Это их дело, они, возможно, сделали это легально, но деньги получены нелегально», – сказал Путин на пресс-конференции. Следствие подозревает, что некоторые сотрудники спецслужб США «сопровождали эти незаконные сделки», говорил российский президент.

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Бизнес
Новости

Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом»

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На трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в Европу через Украину обсуждалось мировое соглашение «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», однако решения по этому вопросу нет. Об этом сегодня заявил участник переговоров с российской стороны – министр энергетики Александр Новак, передал «Интерфакс».

«Это один из вариантов урегулирования отношений. Никаких решений по этому вопросу не принято. Думаю, что все эти вопросы будут обсуждаться дополнительно на консультациях в октябре», – сказал он. По его словам, стороны обменялись мнениями и не имели задачи достичь решения.

По прогнозам Новака, украинская газотранспортная система будет обеспечена загрузкой в ближайшие 5–10 лет в связи с увеличением поставок российского газа в Европу. «Мы уже понимаем на сегодня, что в период ближайших 5–10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 гг. Речь может идти о дополнительных 10–15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины», – отметил Новак.

Вопрос транзита российского газа через Украину поднимался во время встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки. Трамп высказал озабоченность по поводу газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины, сказал Путин. «Я заверил г-на президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит», – сказал российский президент. Он также заявил, что Россия готова «продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами [«Газпромом» и «Нафтогазом»] в Стокгольмском арбитражном суде».

Причина конфликта компаний – стоимость и объем транзита российского газа через Украину. Согласно контракту «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. «Газпром» ни разу столько не прокачал, а «Нафтогаз» отдельно не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м). В 2014 г. «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер назвал требования «Нафтогаза» неприемлемыми: украинцы предлагали поднять тариф с $2,7 до $5 за прокачку 1000 куб. м на 100 км.

28 февраля 2018 г. арбитры постановили, что «Газпром» должен заплатить компенсацию в размере $2,56 млрд, оставили неизменным требование о минимальном транзите и отказали в ретроспективном пересмотре тарифа. «Газпром» обжаловал вердикт.

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Бизнес
Новости

Чемпион России по футболу нашел нового экипировщика

Ведомости
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«Under Armour Россия», подразделение американского производителя спортивной одежды и экипировки Under Armour Inc., совместно с партнером в России «Востокинвест» объявили о долгосрочном партнерстве с футбольным клубом «Локомотив» (Москва). Соглашение о техническом спонсорстве вступает в силу уже в июле.

В мае «Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат России по футболу. «Локомотив» – первая футбольная команда в России, которая будет сотрудничать с Under Armour: в Российской футбольной премьер-лиге были представлены Adidas, Nike, Puma, Kappa и Joma. Прежним экипировщиком «Локомотива», контракт с которым заканчивается в июле, был Adidas.

Under Armour полностью обеспечит экипировкой игроков основного и молодежного составов, женской команды, а также «Казанки» и академии «Локомотива». «Игроки получат одежду, обувь, аксессуары и снаряжение, а также товары connected fitness», – говорится в сообщении.

«Мы очень рады сотрудничеству с таким крупным игроком на рынке спортивной экипировки и уверены, что болельщики по достоинству оценят качество новой формы. Мы убедились в ее высоких стандартах качества, оценили стиль. Уже ждем, когда же наша команда продемонстрирует обновку на поле, это станет запоминающимся моментом. Верим, что вместе с новым партнером добьемся новых высот», – заявил гендиректор ФК «Локомотив» Илья Геркус. ­

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

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