Пенсионная реформа может ударить по губернаторам и «Единой России»
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В администрации президента есть беспокойство по поводу результатов сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний в связи с пенсионной реформой, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации. Но губернаторы попытаются снивелировать риски, предложив населению различные льготы, говорит один из собеседников.
9 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, причем в 16 из них выдвинуты новые руководители, назначенные президентом в ходе осенней и весенней ротации, еще в четырех субъектах губернаторов изберут местные парламенты по представлению президента. В 16 регионах выберут законодательные собрания, в 12 региональных столицах – городские думы и в четырех – мэров. Самые интенсивные кампании пройдут в Хакасии и Якутии: там изберут одновременно руководителей республик, парламенты, гордумы и мэров столиц.
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