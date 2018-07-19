Госдума одобрила в первом чтении повышение пенсионного возраста

Пикет у Госдумы против пенсионной реформы Максим Стулов / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.

Что сказал Топилин

Законопроект о повышении пенсионного возраста представлял в Госдуме министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, реформа позволит впервые за всю историю России проиндексировать пенсии более чем в два раза по сравнению с инфляцией. С 2019 г. пенсии будут повышаться на 1000 руб. (индексации на 7% при прогнозе инфляции на 2018 г. около 3%). В результате к 2024 г. средний размер пенсии по старости составит 20 000 руб.

В отличие от западных стран Россия принимает решение о повышении пенсионного возраста не из-за нехватки средств в пенсионной системе, а ради повышения уровня пенсий, заявил Топилин. Он пояснил, что в 90-е годы увеличить возраст выхода на пенсию было невозможно из-за резкого снижения доходов населения, роста смертности и падения рождаемости. Теперь же это позволяет сделать увеличившаяся продолжительность жизни, улучшение здравоохранения и изменение условий труда.

Топилин напомнил депутатам и о льготах, которые предусмотрены реформой. Например, женщины с трудовым стажем от 40 лет и мужчины, проработавшие 45 лет и более, смогут выйти на пенсию на два года раньше. Досрочно выйти на пенсию, как и прежде, смогут работники вредных и опасных производств, женщины с пятью и более детьми, инвалиды, чернобыльцы и некоторые другие категории.

Что сказали депутаты

Утром у здания Госдумы собралось несколько десятков человек, в том числе лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Они провели пикет против реформы. Сорвать ее рассмотрение в первом чтении попробовали в начале заседания Госдумы и депутаты КПРФ и «Справедливой России». Они предложили исключить из повестки заседания вопрос о пенсионной реформе как антиконституционный, однако не набрали необходимого числа голосов. «Надо любой вопрос рассматривать, голову в песок не засовывать», – прокомментировал идею бойкота спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что срок принятия поправок ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе будет продлен на месяц – с 18 августа до 24 сентября

Восемь единороссов не пришли на первое чтение, сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к руководству фракции. На пленарном заседании, в частности, не было заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Сергея Железняка. По словам источника телеканала «Дождь», неявка связана с тем, что Железняк не хотел голосовать за повышение пенсионного возраста и теперь ему может грозить отставка с партийного поста. Но пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что Железняк находится на больничном и что секретарь генсовета партии Андрей Турчак «в курсе» этого. Сам депутат и его помощница на звонки корреспондента «Ведомостей» не ответили.

Зампред «Единой России» Андрей Исаев заявил на заседании, что при сохранении пенсионного возраста власти смогут индексировать пенсию по уровню инфляции еще некоторое время, а затем придется тратить на эти цели фонд национального благосостояния. После чего «пенсия упадет и станет для всех единым небольшим пособием по возрасту, которое будут получать лица, достигшие 55 и 60 лет, то есть половина взрослого населения страны». Сейчас низкий пенсионный возраст приводит к тому, что люди, потерявшие трудоспособность, получают недостаточные выплаты, а пенсионеры не способны прожить на текущую пенсию, указал Исаев.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» реформу не поддержали. Коммунисты пришли в зал пленарных заседаний с плакатами против пенсионной реформы.

Хотя профильный комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал законопроект, однако его председатель Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил против. По данным Нилова, отзывы о пенсионной реформе направили 79 регионов, 60 из них дали консолидированную положительную оценку законопроекту, отрицательных отзывов не поступало.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал пенсионную реформу безнравственной и циничной. В западных странах пенсия значительно превышает российскую, и на фоне этого правительство предлагает «жалкую тысячу» и заявляет, что эта прибавка позволит пенсионерам жить на пенсию, сказал коммунист. ЛДПР проявляет «солидарность с гражданами, которых обманула власть», потому выступает против повышения пенсионного возраста, заявил председатель партии Владимир Жириновский. По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, срок продолжительности жизни удалось увеличить прежде всего за счет снижения младенческой смертности, а значит, один из главных доводов правительства при продвижении реформы несостоятелен.

Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста