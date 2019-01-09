Какие типы руководителей и подчиненных совместимы, а кому лучше вместе не работать

Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Как понять, подходит ли тебе начальник

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Важность хороших отношений с непосредственным руководителем трудно переоценить. Ведь приходят на работу в компанию, а увольняются от начальника. И часто хорошие отношения складываются как бы сами собой, без усилий со стороны сотрудников. Понять, как формируется эта химия отношений, поможет модель DISC, которая описывает поведение людей. Она выделяет четыре аспекта, говорящих о восприятии человеком окружающей среды и о предпочтительном стиле поведения. Базовых вариантов четыре:

1. Негативная внешняя среда, активное поведение типа D (Dominance, доминирование). Человек реагирует на проблемы и вызовы.

2. Позитивная внешняя среда, активное поведение типа I (Influence, влияние). Человек взаимодействует с окружающими и влияет на них.