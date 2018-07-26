Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4617 от 26.07.2018 под заголовком: Если увольняется лучший сотрудник

Если лучший сотрудник принес заявление об уходе

Самое сложное для руководителя – выявить истинные причины увольнения
Людмила Клепова, руководитель отдела подбора персонала компании Atsearch
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Если руководителю неожиданно кладет на стол заявление об уходе лучший сотрудник, первый порыв у большинства менеджеров – повысить зарплату. Но такое решение если и повлияет на настрой увольняющегося, то вряд ли надолго. Дело в том, что решение об уходе человек принимает по совокупности причин, многие из которых он скрывает или даже не осознает. Как же удержать такого сотрудника?

1. Проявите доброжелательность и готовность разобраться и помочь. Негативные эмоции – гнев, обида, негодование, страх – вряд ли помогут удержать сотрудника. Следует отложить любые переживания на потом и настроиться на конструктивный диалог.

2. Будьте настойчивы, выясняя причины ухода. Определить истинные причины помогут следующие вопросы:

Как ты представляешь свою идеальную работу?

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