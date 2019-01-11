Как малому бизнесу сэкономить на аренде

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Для малого и среднего бизнеса аренда – весьма существенная статья расходов, а в наступившем году она только возрастет. С 1 января 2019 г. увеличились налог на недвижимость (с 1,5 до 2%) и НДС (с 18 до 20%), и арендодатели захотят переложить часть затрат по налогам и коммунальным расходам на арендаторов. Арендаторам же надо, чтобы затраты на аренду хотя бы не росли. СДМ-банк внимательно следит за ситуацией на рынке недвижимости и готов дать малому бизнесу ряд советов, как оптимизировать расходы.

1. Кризис – самое время пересмотреть взгляды на офис. Оцените, насколько вашей компании необходим офис и какой именно. Возможно, имеет смысл распределить бизнес по разным зданиям. Сотрудникам, которым нужно общаться с клиентами в престижной обстановке, можно снять маленький офис класса А или В+ в хорошем районе, а для остальных арендовать большое помещение классом ниже и поближе к МКАД.

2. Подумайте, насколько вообще эффективны сотрудники в офисе, всем ли необходимо ездить на работу каждый день? Возможно, для части коллектива имеет смысл установить несколько присутственных дней в неделю или вообще перевести на удаленную работу. Многие большие корпорации уже перешли на гибкий график работы и отказались от лишних метров.