Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Как создать личный бренд, если нет талантов

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генеральный директор агентства «Космос-4»

Личный бренд могут создавать не только политики и крупные бизнесмены. Каждый специалист может обзавестись сильным персональным брендом, получить влияние в компании и продвинуться по службе. Младший специалист может преуспеть, если он компетентен, обладает знаниями в своей сфере и желает развиваться. Но только на одном персональном брендинге выехать не получится. Если его повысят и он не будет соответствовать должности по поступкам и делам, долго продержаться он не сможет.

Человек без особых талантов, амбиций и знаний тоже может преуспеть за счет персонального бренда, построить карьеру – при условии, что умеет оказываться в нужном месте в нужное время, налаживать контакты и быть нужным. Распространенная ситуация: в одном отделе работают два сотрудника, один знающий и талантливый, а другой – нет. Но повышают второго. Потому что первый стеснителен, не считает нужным демонстрировать себя, заявлять о себе. А коллега без особых талантов наладил отношения, поэтому получает повышение по службе или прибавку к зарплате.

Чтобы создать персональный бренд, нужно ежедневно и планомерно работать над собой, отвечать за каждое слово и действие, постоянно развиваться профессионально. Какие конкретные шаги надо предпринять?