Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

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Варвара Гранкова

Марк всегда был одним из лучших учеников в классе. Его карьеру можно назвать неплохой, но когда он заглядывает в Facebook, то видит, что одноклассники, которые учились хуже, чем он, достигли большего. То же самое происходит и сейчас: некоторые коллеги опередили его в продвижении по карьерной лестнице. Иногда он задается вопросом: «Что же я делаю не так?».

Знакомый сюжет? Возможно, вы сами находитесь в подобной ситуации или у вас есть сотрудник или близкий человек с похожей проблемой. Интеллект в чистом виде – несомненно, огромное преимущество, но его не достаточно. И порой причина, по которой интеллектуально одаренные люди не достигают всего, чего хотят, заключается в том, что они мешают сами себе. Если вы в такой ситуации – есть хорошая новость: когда вы поймете свои недостатки, то сможете устранить их. Вот пять проблем, с которыми чаще всего сталкиваются умные люди.

1. Умные люди иногда недооценивают такой навык, как умение выстраивать отношения, и уделяют излишнее внимание интеллекту

Очень умные люди иногда считают успех неизбежным благодаря своему интеллекту и не понимают важности других навыков. Например, человек, которому трудно дается дипломатия на рабочем месте, может считать ее ненужным, недостойным навыком, который только раздражает. Также люди с высоким уровнем интеллекта могут считать коммуникабельность обязательной для секретаря, но не для руководителя. По этой причине они не тратят время и силы на развитие подобных навыков.

Такие взгляды возникают не на пустом месте. У большинства людей имеется естественное желание добиться успеха благодаря своим сильным сторонам и избегать размышлений на темы, в которых они от природы не сильны. Смышленые дети обычно еще в раннем возрасте убеждаются, что их интеллект ценится. Они растут и слышат, какие они умные. Во время учебы в школе такие дети добиваются успеха легче, чем их одноклассники. Не удивительно, что во взрослом возрасте они продолжают уделять основное внимание интеллекту.

Но в большинстве случаев, чтобы подниматься по служебной лестнице, вам понадобится не только интеллект. И если вы сосредоточены на своих самых сильных сторонах и не пытаетесь усилить слабые, вы сами себе вредите.

Решение. Используйте свои сильные стороны, чтобы преодолеть слабые. Если вы умеете хорошо учиться, то легко освоите навыки, которых не имеете от природы. Не нужно менять себя. Вам просто нужен план действий и по-настоящему конструктивный подход. Например, выберите три конкретные модели дипломатичного поведения на работе, которые помогут вам добиться успеха в отношениях с коллегами и начальством.