Менеджмент / Управление

Как службам персонала реагировать на вызовы цифровой экономики

И что нужно менять в системе управления персоналом
Яна Кудрявцева, директор по персоналу компании IBS

Традиционная практика управления персоналом, доставшаяся нам от старой экономики, плохо приспособлена к задачам экономики цифровой. Классический менеджер по персоналу воспринимает компанию как организационный скелет, по которому необходимо распределить специалистов конкретного профиля – рассадить нужных людей в нужные места. Но когда бизнес встает на путь трансформации и задачи меняются слишком быстро, спрогнозировать потребности предприятия в конкретных компетенциях слишком сложно. Ключевые рабочие единицы сегодня – разнообразные по составу микрокоманды, не укладывающиеся в привычные рамки штатного расписания. Сегодня нужны не изолированные департаменты, а сильные специалисты, способные быстро объединяться в команды.

Также старые отделы персонала сильно отстают в вопросах образования. Раньше компании разрабатывали корпоративную образовательную систему – курсы, корпоративные университеты и проч., – а затем поощряли людей участвовать в ней. Современному же сотруднику, особенно молодежи, хочется очень хорошо понимать, что корпоративное образование даст ему лично. Против корпоративного предложения работает переизбыток образовательных возможностей и доступного, практически бесплатного, контента. Возможно, из-за специфики технологического бизнеса мы одними из первых ощутили недостатки традиционного управления персоналом и нашли работающие механизмы трансформации.

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