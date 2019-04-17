Кандидат и работодатель: чьи карты сильнее

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Компания, проводящая переговоры с кандидатами, выступает в двух ролях – как ответственный наниматель и как хитрый переговорщик. Однако многие кандидаты не видят второй роли и поэтому допускают стратегическую ошибку. Они принимают за чистую монету все, что им говорят (известная же компания не может врать!). Если, например, работодатель сказал, что максимальный бюджет по этой позиции такой-то или есть процедурные ограничения, из-за которых он не может предложить кандидату столько, сколько тот хочет, кандидаты обычно верят и даже не пытаются всерьез торговаться. Многие кандидаты также подспудно считают работодателя главным в этой сделке, а себя – лишь частью пула претендентов, из которых компания выбирает лучшего.

Но очень важно помнить, что работодатель использует в общении с кандидатами отработанные переговорные приемы. Он будет торговаться. Будет говорить не всю правду, а выдавать только выгодную ему информацию. Будет играть на конкуренции между кандидатами. При необходимости будет блефовать и манипулировать. Он будет вести себя, как игрок в покер, чтобы заставить кандидата принять его условия.

Однако работодатель может быть побежден другим опытным переговорщиком-кандидатом. Кандидат должен оценить реальную переговорную позицию компании и договориться о лучших условиях. Одна из ключевых переговорных концепций – Best Alternative to Negotiated Agreement. Ее смысл в том, что при принятии решения мы всегда сравниваем предложенную возможность с другими возможностями. Если у нас есть более выгодные альтернативы, мы не примем менее выгодное предложение и будем жестко торговаться за лучшие условия. Если же альтернатив у нас нет или они заведомо хуже, мы согласимся на предлагаемые условия, пусть и не самые выгодные. Наличие или отсутствие альтернатив определяет нашу стратегию. Чья позиция сильнее, тот и добьется более выгодных условий.