Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: Самые опасные сотрудники

Четыре группы самых опасных сотрудников

По вине которых происходит утечка конфиденциальных данных
Сергей Ожегов, генеральный директор компании SearchInform

Более половины компаний обеспокоены непреднамеренными случаями утечки конфиденциальных данных, произошедшими по вине сотрудников, говорит отчет Cybersecurity Insiders за 2018 г. Отправили документ на чужой адрес по ошибке, рассказали о маркетинговых планах по дружбе, случайно перешли по ссылке на фишинговом сайте – такая ненамеренная ошибка может привести к серьезным последствиям. Случайные инциденты особенно опасны тем, что спрогнозировать их почти невозможно. Но это если не знать, от кого ждать подвоха. Какие же сотрудники входят в группу с повышенным риском нарушений?

1. Потенциальные жертвы шантажа. Игроки, должники, люди с зависимостями входят в эту группу. Они часто становятся жертвами шантажа. Если кто-то окажет давление, они предпочтут пойти на преступление, чтобы сохранить личные секреты. Опаснее всего, если шантажу подвергается топ-менеджер. Реальный пример: транспортная компания начала систематически терять крупные заказы на этапе подписания договоров. Служба безопасности стала проверять вероятность слива информации конкурентам. Специалисты заметили, что один из наемных топ-менеджеров резко изменил поведение. Оказалось, что у него завязался роман с одной из сотрудниц. Служба безопасности предположила, что топ-менеджера этим шантажировали конкуренты. Руководителю была предоставлена заведомо ложная информация об условиях предстоящей сделки – и конкуренты действительно воспользовались этими данными.

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