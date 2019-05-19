Четыре группы самых опасных сотрудников

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Более половины компаний обеспокоены непреднамеренными случаями утечки конфиденциальных данных, произошедшими по вине сотрудников, говорит отчет Cybersecurity Insiders за 2018 г. Отправили документ на чужой адрес по ошибке, рассказали о маркетинговых планах по дружбе, случайно перешли по ссылке на фишинговом сайте – такая ненамеренная ошибка может привести к серьезным последствиям. Случайные инциденты особенно опасны тем, что спрогнозировать их почти невозможно. Но это если не знать, от кого ждать подвоха. Какие же сотрудники входят в группу с повышенным риском нарушений?

1. Потенциальные жертвы шантажа. Игроки, должники, люди с зависимостями входят в эту группу. Они часто становятся жертвами шантажа. Если кто-то окажет давление, они предпочтут пойти на преступление, чтобы сохранить личные секреты. Опаснее всего, если шантажу подвергается топ-менеджер. Реальный пример: транспортная компания начала систематически терять крупные заказы на этапе подписания договоров. Служба безопасности стала проверять вероятность слива информации конкурентам. Специалисты заметили, что один из наемных топ-менеджеров резко изменил поведение. Оказалось, что у него завязался роман с одной из сотрудниц. Служба безопасности предположила, что топ-менеджера этим шантажировали конкуренты. Руководителю была предоставлена заведомо ложная информация об условиях предстоящей сделки – и конкуренты действительно воспользовались этими данными.