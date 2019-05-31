Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Как защитить разработки от сотрудников

Как компании защитить интеллектуальную собственность от бывших сотрудников

Какие меры нужно принять работодателю, в штате которого есть творческие сотрудники – программисты, конструкторы, архитекторы
Александра Курдюмова, Старший партнер юридической компании Versus.legal

Многие наниматели не задумываются о том, что плоды ежедневного труда их работников (особенно творческих профессий) – это полноценные объекты авторского права, которые относятся к интеллектуальной собственности компании. Неправильное оформление таких объектов чревато серьезными проблемами. Например, работник может заявить о своих правах на созданный продукт, потребовать вознаграждения или использовать его для личной выгоды.

Недавно разработчик антивирусных программ подал в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в нарушении интеллектуальных прав. По мнению истца, в своем новом бизнесе работники используют софт, который создавался по служебному заданию компании и в соответствии с их трудовыми обязанностями, поэтому авторские права на ПО принадлежат именно разработчику. Дело рассматривается в судах.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике