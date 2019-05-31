Как компании защитить интеллектуальную собственность от бывших сотрудников

Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Как защитить разработки от сотрудников

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Многие наниматели не задумываются о том, что плоды ежедневного труда их работников (особенно творческих профессий) – это полноценные объекты авторского права, которые относятся к интеллектуальной собственности компании. Неправильное оформление таких объектов чревато серьезными проблемами. Например, работник может заявить о своих правах на созданный продукт, потребовать вознаграждения или использовать его для личной выгоды.

Недавно разработчик антивирусных программ подал в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в нарушении интеллектуальных прав. По мнению истца, в своем новом бизнесе работники используют софт, который создавался по служебному заданию компании и в соответствии с их трудовыми обязанностями, поэтому авторские права на ПО принадлежат именно разработчику. Дело рассматривается в судах.