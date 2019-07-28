Лизинг для малого бизнеса. Инструкция по получению

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Лизинг как способ приобретения дорогостоящего имущества завоевывает все большую популярность у малого бизнеса. Речь идет о получении производственного оборудования или автотранспорта в аренду с возможностью последующего выкупа. По данным РА «Эксперт», в 2018 г. рынок лизинга увеличился на 20% по сравнению с 2017 г. – до 1,3 трлн руб. В 2017 г. рост был еще более внушительным – 40%. Эксперты СДМ-банка обобщили практику клиентов и подготовили рекомендации, как малому бизнесу получить в лизинг нужную технику.

Предмет лизинга уже является обеспечением по сделке и находится в собственности лизинговой компании до момента выкупа, поэтому залога не требуется. Но если речь идет о специализированном или уникальном оборудовании, лизинговая компания может потребовать увеличить авансовый платеж, привлечь поручителей или предоставить залог.

Немаловажное преимущество лизинга – ускоренная амортизация: в зависимости от предмета лизинга бухгалтерия сможет применять повышающий коэффициент до 3. Это позволит втрое быстрее отнести стоимость имущества на расходы, получить экономию по налогу на прибыль и снизить выкупную стоимость имущества. Как правило, имущество за срок лизинга амортизируется полностью и к моменту выкупа его стоимость становится чисто символической.

Многие лизинговые компании принимают решения по упрощенной процедуре, не проводя столь тщательного анализа, как банки при выдаче кредитов. Тем не менее компания, подающая заявку, должна удовлетворять фактически тем же требованиям, что и при получении кредита: существовать не менее года и иметь положительный баланс, иметь хорошую деловую репутацию и кредитную историю (к ней не должно быть подано исков о неисполнении обязательств), у нее не должно быть налоговой задолженности, а сумма лизинговой заявки должна соответствовать размеру бизнеса.