Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: Восемь типов владельцев бизнеса

Восемь типов владельцев бизнеса

Классификация, составленная менеджерами банков
Максим Солнцев, председатель правления СДМ-банка

Сотрудники банков – неплохие психологи. Они изучают клиентов, особенно руководителей и собственников, ведь именно от их характеров и манеры вести дела зависит успех компании.

По итогам многолетних наблюдений специалисты СДМ-банка выделили восемь основных типов руководителей и подготовили рекомендации, как использовать особенности характера для повышения эффективности бизнеса.

1. Эмоциональный. Он импульсивен и очень требователен к сотрудникам. Его может вывести из себя любая мелочь. Он локомотив и главный идеолог в своей фирме, сотрудникам остается беспрекословно повиноваться. Он редко советуется с подчиненными и все решения принимает самостоятельно. Зато в компании с эмоциональным руководителем сотрудники выкладываются полностью и не халтурят. Это результат установленной в компании жесткой дисциплины и нежелания работников вызвать гнев шефа. Такие компании считаются у банков удачными (хотя и не самыми простыми в общении) клиентами. Руководителю такого типа можно посоветовать взять себе в компанию спокойного и обстоятельного заместителя, который уравновесит его импульсивность, а также привлекать ведущих сотрудников к обсуждению важных вопросов.

2. Классик. Как правило, это выпускники технических вузов, люди с системным мышлением. Компании под их руководством работают стабильно, получают прибыль, не бросаются в крайности и редко бывают замечены в каких-то серьезных нарушениях. Классик не нуждается в рекомендациях, у него и так все хорошо.

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