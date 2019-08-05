Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: Если сотрудник заболел корью

Если сотрудник заболел корью или туберкулезом

Нужно ли работодателю  объявлять карантин и грозит ли ему штраф
Мария Гусарова, руководитель отдела охраны труда BDO Unicon Outsourcing

В офисе компании обнаружен случай заболевания корью. Компания в панике. И такие случаи сегодня не редкость. Что делать, если в офисе произошла вспышка инфекции?

Если человек заболел социально значимым заболеванием, то после того, как заболевший обращается к врачу или его доставляют в больницу, с ним связывается Роспотребнадзор. Что такое «социально значимое заболевание», описано в постановлении правительства от 1 декабря 2004 г. № 715. Кроме того, утвержден перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Сюда, например, входят туберкулез, гепатит B и С, дифтерия.

Заболевшего сотрудника проинформируют о постановке на учет, о том, что ему необходимо явиться в отдел Роспотребнадзора. У него уточнят информацию о месте работы (в том числе телефон работодателя).

После этого Роспотребнадзор может принять решение о проведении проверки у работодателя. Если случай не единичен или заболевание относится к группе особо значимых, в компанию выезжает сотрудник проверяющего органа. Инспектор проверяет состояние офиса, места питания сотрудников, зон отдыха и т. д. Осмотр помещений должен проводиться с участием представителя служб персонала или охраны труда. По итогам проверки составляется акт, где сообщается о результатах осмотра, выявленных нарушениях, а также предписываются действия, которые необходимо предпринять работодателю.

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