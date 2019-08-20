Как взыскать долг с компании, у которой нет имущества

Статья опубликована в № 4881 от 21.08.2019 под заголовком: Как взять долг с компании без имущества

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Когда суд принимает решение о взыскании долга, кредитор получает исполнительный лист и обращается с ним в службу судебных приставов. Это эффективно, если у должника есть имущество. Но часто должники заранее выводят ценные активы. Например, логистическая компания-должник получила претензию об оплате долга, а спустя три недели уступила свою дебиторскую задолженность с условием о рассрочке оплаты на 4,5 года организации, которая была создана за несколько дней до подписания договора. Суд признал действия должника направленными на сокрытие имущества от взыскания кредитором. Актив вернули. За его счет удалось погасить большую часть долга.

Когда надо взыскать долг, у кредитора есть три варианта действий:

1. Вернуть активы должника, намеренно спрятанные у третьих лиц, и для этого оспорить сделки.

В суде кредитор должен обосновать нарушение своих законных интересов через возможность взыскания активов: если бы этой сделки не было, он бы получил свои деньги за счет предмета сделки. Дополнительными доводами могут быть: продажа имущества по заниженной стоимости (от 30% ниже рыночной) или с существенной рассрочкой платежа (на год и более), заключение сделки с лицом, знающим о кредиторской задолженности, и проч.

Если кредитору известны объекты, принадлежавшие должнику, он может узнать о выводе имущества из сведений ЕГРН, а об отчуждении долей – в открытом ЕГРЮЛе. Информация о сделках может фигурировать и в судебных актах с участием должника или стать известной от общих контрагентов.