Частые причины неэффективности компаний – служебные злоупотребления, воровство топ-менеджеров и других ключевых сотрудников либо обычная халатность и недосмотр. Чтобы найти причину, обычной проверки и аудита недостаточно, в частности потому, что отчетность компании можно подделать. Для выявления фактов недобросовестной деятельности сотрудников и различного рода корпоративного мошенничества компаниям понадобится внутреннее расследование (форензик). Вот, например, отдел персонала нанимает сотрудников с низкой квалификацией. В чем причина? В отсутствии четких требований к штату или в процветающем в компании кумовстве? И то и другое ведет к потере эффективности, прямым убыткам, потере доли рынка, но планы действий по устранению каждой из причин различаются.