Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: Защита от нерадивого бухгалтера

Как защититься от недобросовестного бухгалтера

Шесть советов руководителям компаний
Анастасия Стефанова, юрист адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»
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О недобросовестности бухгалтеров обычно заходит речь, когда по итогам проверок в компаниях – неприятным сюрпризом для гендиректора – обнаруживаются различные злоупотребления. Реальный пример: бухгалтер производственной компании мошенничал с деньгами Фонда социального страхования, присвоив свыше 4 млн руб. Это привело к проверкам ФНС, владельца допрашивали правоохранительные органы, на компанию был наложен серьезный штраф, в конце концов предприятие прекратило работу.

Если ошибка бухгалтера привела к убыткам компании или налоговым доначислениям, директор может взыскать причиненный убыток в суде, но лишь теоретически. На практике доказать причиненный ущерб сложно. Тяжбы длятся не менее полугода и обычно заканчиваются проигрышем компании. Как же руководителю заранее защититься от недобросовестности бухгалтеров?

1. Нанимать на работу лучших. Бухгалтер – профессия с высоким риском, поэтому отбирать кандидатов надо очень придирчиво. В первую очередь советуем проверить опыт специалиста: позвонить на предыдущее место работы, узнать причины увольнения и т. д. Нужно постараться и получить неофициальные отзывы предыдущих работодателей. Так, в трудовой книжке бухгалтера в качестве основания для прекращения трудового договора указывалось «по инициативе работника», но из звонка стало известно, что реальной причиной стали ошибки, обнаружившиеся при налоговой проверке. Работник, предвидя взыскание, успел уволиться по своей инициативе. Проверку людей могут проводить кадровики, служба безопасности или стороннее рекрутинговое агентство.

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