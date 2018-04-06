Какой малый бизнес сомнителен для банков

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СМИ пестрят сообщениями, что полмиллиона компаний уже получили отказ от банков в обслуживании (попав в «список 550-п»). Фактически это означает, что с этим компаниями откажутся работать и другие банки. Уже есть случаи, когда компаниям удалось доказать свою благонадежность, но лучше вообще не попадать ни в какие черные списки. Тем более что ЦБ продолжает работу по сокращению сомнительных банковских операций и выпустил новые методические рекомендации для банков.

Основным принципом любого банка – в соответствии с требованиями ЦБ – сейчас является реальность бизнеса клиента. Банк вполне может усомниться в этом, если вы платите налоги в размере менее 0,9% от дебетового оборота по счету. Подозрительно, если компания не выплачивает зарплату сотрудникам и не перечисляет страховые взносы либо эти платежи настолько малы, что дают основания усмотреть занижение доходов компанией. Под подозрение также попадет компания, платежи которой не имеют отношения к основной деятельности. Также возникнут вопросы и к тем, кто не платит за ЖКХ, аренду или не делает других платежей, которые должны быть у работающей компании. Подозрителен также резкий рост оборотов по счету выше заявленного максимального значения.