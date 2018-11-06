Менеджмент / Управление

Что делать бизнесу, если налоговая инспекция заблокировала счет

Как ему выжить и добиться отмены блокировки
Екатерина Ряднова, юрист адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»
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Блокировка счета – обеспечительная мера, позволяющая налоговой принудить бизнес к исполнению обязательств, например по налогам. По решению инспекции банк, в котором у юрлица или ИП открыт счет, обязан прекратить либо все расходные операции по счету, либо операции в пределах суммы, указанной в решении. Хотя зачисление средств производится как обычно.

Налоговая инспекция вправе заблокировать счет, если предприятие не уплатило налоги, штрафы и страховые взносы в указанный срок (минимальный – восемь рабочих дней с даты требования). Решение о блокировке счета выносится ФНС вслед за решением о взыскании налога, а последнее принимается после истечения срока, установленного для уплаты конкретного платежа. Кроме того, если в результате налоговой проверки юрлицу начислили недоимку, пени или штрафы, а его имущества недостаточно для погашения этого долга, инспекция имеет право приостановить операции на сумму, составляющую разницу между долгом и стоимостью активов.

В обоих случаях речь идет о неполной блокировке счета – владелец сможет пользоваться своими деньгами за исключением указанной в решении суммы. Но налоговая инспекция имеет право полностью заблокировать все счета бизнеса в разных банках. Например, если компания не сдала налоговую декларацию в течение 10 рабочих дней после окончания установленного срока подачи; если компания, обязанная сдавать отчетность в электронном виде (плательщик НДС), уклоняется от получения документов от инспекции по интернету. Полная блокировка грозит и налоговому агенту – работодателю, который не сдаст расчет удержанного НДФЛ по форме 6-НДФЛ в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи.

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