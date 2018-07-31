Менеджмент / Предпринимательство

Чем полезен «Прозрачный бизнес»

Что малый бизнес думает о раскрытии данных, прежде считавшихся коммерческой тайной
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Августовская порция ­– лишь малая часть той подноготной компаний, которую ФНС обещала выложить в открытый доступ год назад и несколько раз откладывала. В новом разделе под названием «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС с 1 августа 2018 г. будут выкладываться сведения о числе сотрудников компаний-налогоплательщиков за предыдущий год, данные о применяемых ими налоговых режимах и сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков на 31 декабря предыдущего года. Изначально речь шла о выручке и расходах компаний, уплаченных налогах, налоговых недоимках и правонарушениях. По замыслу министерства «Прозрачный бизнес» поможет компаниям проверять, не являются ли их контрагенты фирмами-однодневками и насколько добросовестно они ведут бизнес. В «Прозрачный бизнес» попадут в основном малые и средние предприятия, крупнейшие компании и предприятия ВПК в него не войдут.

ФНС в очередной раз уточнила график выкладки данных: с 1 октября в открытом доступе появятся сведения об уплаченных налогах и о доходах и расходах. С 1 декабря 2018 г. к ним добавятся данные о недоимках по налогам и штрафам, а также о правонарушениях. А с 1 декабря 2019 г. «Прозрачный бизнес» пополнится данными о недоимках по страховым взносам.

Инициатива ФНС, полагает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов, в целом повысит прозрачность бизнеса: тендеры и переговоры станут более открытыми, потому что предпринимателям будет проще оценивать потенциальных контрагентов.

Некоторые предприниматели рассказали «Ведомостям», что даже столь неполные сведения о партнерах, как число сотрудников и режим налогообложения, будут полезны.

Екатеринбургская компания «Кнопка» предоставляет административные и бухгалтерские услуги более чем 1300 компаниям, в штате «Кнопки» 180 сотрудников. «Нам надо в режиме реального времени выяснять систему налогообложения предприятий-клиентов», – рассказывает Андрей Завьялов, сооснователь «Кнопки». Раньше всю информацию приходилось получать из платных информационных баз, говорит Завьялов.

Среднесписочная численность сотрудников для заключения сделки с контрагентами не важна, а режим налогообложения выясняется в ходе переговоров, возражает совладелица небольшой сети кафе «Рецептор» Надежда Пак. Зато сведения о задолженности и о судебных делах могут пригодиться при выборе контрагента, поясняет она.

Ольга Ситник, совладелица туристической компании ExploRussia, никакими базами данных для проверки контрагентов не пользуется. По ее словам, в туристическом бизнесе важно, чтобы потенциальный партнер сам открыто и честно рассказал о себе. Если он что-то скрывает, это тревожный сигнал. К тому же все легко проверить: гостиницы, например, расхваливают свой сервис, но простое изучение фотографий на сайте отеля сразу покажет, что номера нуждаются в ремонте.

В то же время предприниматели не хотят, чтобы в открытом доступе появлялись сведения о них самих, особенно финансовые. Иван Тюмин, сооснователь компании – производителя медицинского геля для женщин и пробиотиков «Инбио лаб», не против публикации выручки, но не хотел бы, чтобы в открытом доступе оказались цифры прибыли – конкурентам их знать незачем. Пак не готова раскрывать даже выручку. «Зачем моим клиентам знать обороты моего бизнеса?» – говорит она.

Открытых источников информации и без «Прозрачного бизнеса» много: бюро кредитных историй, ЕГРЮЛ, информация о госторгах, база «СПАРК-Интерфакс» и проч., говорит член московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. Он считает еще один ресурс раскрытия информации излишним. Бизнес уже устал от бесконечных проверок и запросов данных, говорит Несветов.

От нововведения может сильно пострадать начинающий бизнес, считает Алексей Петропольский, гендиректор юридической компании Urvista. У только что зарегистрированной компании мало сотрудников и очень маленькая выручка, поэтому стартап может сразу попасть в красную зону, т. е. в список неблагонадежных контрагентов. В результате он не найдет клиентов и быстро разорится, говорит эксперт.

Варламов опасается, что в «Прозрачный бизнес» попадет недостоверная информация. Если налоговики, например, случайно внесут неверную информацию о недоимках налогоплательщика, ему придется как-то восстанавливать справедливость. Но процедуры пока не ясны, говорит он.

Поэтому Варламов советует предпринимателям не ограничиваться «Прозрачным бизнесом» и проверять контрагентов по другим источникам, а также регулярно следить за обновлениями на сайте ФНС. В случае конфликта с налоговой службой им следует незамедлительно оспаривать действия и решения налоговых органов, говорит он.

Комментарии  ()
komandir
17:52 31.07.2018
Соглашусь. действительно перебор и бред полный: "Зачем моим клиентам знать обороты моего бизнеса?" Смысл в этом? Эти данные ни кому не нужны. Я понимаю для развития частного инвестирования и для привлечения частного капитала. Но тогда давайте первым шагом перейдем от ООО к АО и дадим сформироваться рынку компаний. Понимаю если бы банки кредитовали под коммерческую деятельность. Так они все равно не дадут кредит без активов, ну если грубо ну только под твою квартиру как физлица:)) И опять же нужно переходить на АО. И твои акции в залог. Тогда все логично. Полная прозрачность полезна.
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