Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Пряники в обмен на НДС

В обмен на повышение НДС правительство предложило смягчить контроль налоговиков

Сопоставить это с ростом налоговой нагрузки невозможно, уверены юристы
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Вместе с повышением НДС с 18 до 20% с 2019 г. чиновники подготовили несколько бонусов для бизнеса. Часть из них уже озвучивал вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов – это сокращение сроков камеральных проверок, отмена налога на движимое имущество, снижение порога для ускоренного возврата НДС.

Такие поправки правительство внесло в Госдуму ко второму чтению законопроекта, который еще в декабре 2017 г. подготовили председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров с другими депутатами. Законопроект смягчал контроль – например, сокращал сроки камеральной проверки с трех до одного месяца. Против этого была Федеральная налоговая служба (ФНС) – уложиться в такой срок слишком сложно, говорили чиновники. О рисках предупреждало и правительство в отзыве на проект.

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