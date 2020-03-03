Одна из главных проблем любой цифровой трансформации – отсутствие у работников нужных навыков. Сотрудникам нужна цифровая грамотность либо социально-психологические навыки (soft skills), которые позволят обучиться новым компетенциям. Для успешной карьеры нужно знать основы кибербезопасности, владеть системами управления заданиями (менеджерами задач) и инструментами анализа данных. Но такие soft skills, как адаптивность, эмоциональный интеллект и этичное поведение, справедливое и честное общение в коллективе, так же важны для работодателей, как и профессиональные компетенции. Один из популярных методов оценки цифровых и социально-психологических навыков – «360 градусов»: компетенции сотрудника одновременно оценивают руководитель, коллеги, подчиненные, клиенты и он сам. Но при использовании «360 градусов» легко получить неверную картину о качествах сотрудников. Вот восемь самых распространенных ошибок.