Менеджмент

10 принципов развития сотрудников

Их стоит соблюдать, чтобы впустую не тратить время и деньги
Павел Безручко , управляющий партнер «Экопси Консалтинг»
Павел Безручко , управляющий партнер «Экопси Консалтинг»

Мы часто слышим, что в цифровую эпоху нужны люди с новыми навыками и что в ситуации неопределенности сотрудникам необходимы особые компетенции, поскольку профессиональных навыков уже недостаточно. Тема развития людей прочно вошла в управленческую моду. 

Однако успех в развитии сотрудников наступает лишь тогда, когда и организации, занимающиеся развитием сотрудников, и сами развиваемые следуют принципам здравого смысла, а не одной лишь моде. Вот 10 таких принципов, которые я составил на основе наблюдений примерно за 20 лет моей работы и работы моих коллег, не претендуя, что этот перечень исчерпывающий или окончательный. 

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.