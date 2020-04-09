До сегодняшнего кризиса административно-управленческий персонал (АУП) многих компаний только рос. Например, в крупной нефтегазовой компании после 10 лет неуклонного роста численности управленцев теперь в среднем на одного нанятого рабочего приходится три администратора или управленца.