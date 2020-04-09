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Почему нельзя выгонять управленцев без разбора

Что делать, когда административно-управленческий аппарат разросся
Александра Лушникова , Консультант Industry Consulting Ecopsy (входит в группу «Экопси»)​

Во многих компаниях огромный штат административно-управленческих работников. Насколько он помогает производству и организации в целом работать лучше? Вспоминается случай, когда в силу стечения обстоятельств в холдинговой компании был полностью упразднен аппарат управления. В итоге производственные показатели сильно выросли. 

До сегодняшнего кризиса административно-управленческий персонал (АУП) многих компаний только рос. Например, в крупной нефтегазовой компании после 10 лет неуклонного роста численности управленцев теперь в среднем на одного нанятого рабочего приходится три администратора или управленца.

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