Почему нельзя выгонять управленцев без разбораЧто делать, когда административно-управленческий аппарат разросся
Во многих компаниях огромный штат административно-управленческих работников. Насколько он помогает производству и организации в целом работать лучше? Вспоминается случай, когда в силу стечения обстоятельств в холдинговой компании был полностью упразднен аппарат управления. В итоге производственные показатели сильно выросли.
До сегодняшнего кризиса административно-управленческий персонал (АУП) многих компаний только рос. Например, в крупной нефтегазовой компании после 10 лет неуклонного роста численности управленцев теперь в среднем на одного нанятого рабочего приходится три администратора или управленца.
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