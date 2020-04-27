Как мелким грузоперевозчикам выжить во время пандемииЧетыре способа снизить издержки и увеличить выручку автопарка
На рынке транспортных услуг большую долю – около 60% – занимает малый бизнес, который оказался самым уязвимым во время эпидемии коронавируса. Часть мелких грузоперевозчиков потеряла заказы и оказалась на грани разорения, другая часть, напротив, физически не способна справиться с резко возросшим спросом на услуги транспортировки.
Проблемы и тех, и других могут решить системы мониторинга транспорта, которые планируют маршруты и сокращают сроки доставки. Однако потребуются и расходы: на 3–5 машин (60% компаний на рынке имеют именно такой автопарк) затраты составят от 50 000 руб. Мало у кого в малом транспортном бизнесе сейчас есть средства на модернизацию. Но затраты окупит последующая экономия. Вот четыре способа повысить эффективность грузоперевозок с помощью телематики.