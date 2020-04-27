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Как мелким грузоперевозчикам выжить во время пандемии

Четыре способа снизить издержки и увеличить выручку автопарка
Борис Паньков , Генеральный директор компании Omnicomm

На рынке транспортных услуг большую долю – около 60% – занимает малый бизнес, который оказался самым уязвимым во время эпидемии коронавируса. Часть мелких грузоперевозчиков потеряла заказы и оказалась на грани разорения, другая часть, напротив, физически не способна справиться с резко возросшим спросом на услуги транспортировки.

Проблемы и тех, и других могут решить системы мониторинга транспорта, которые планируют маршруты и сокращают сроки доставки. Однако потребуются и расходы: на 3–5 машин (60% компаний на рынке имеют именно такой автопарк) затраты составят от 50 000 руб. Мало у кого в малом транспортном бизнесе сейчас есть средства на модернизацию. Но затраты окупит последующая экономия. Вот четыре способа повысить эффективность грузоперевозок с помощью телематики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных