Проблемы и тех, и других могут решить системы мониторинга транспорта, которые планируют маршруты и сокращают сроки доставки. Однако потребуются и расходы: на 3–5 машин (60% компаний на рынке имеют именно такой автопарк) затраты составят от 50 000 руб. Мало у кого в малом транспортном бизнесе сейчас есть средства на модернизацию. Но затраты окупит последующая экономия. Вот четыре способа повысить эффективность грузоперевозок с помощью телематики.