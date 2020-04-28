Например, Евгений Маслов, работающий в Германии промышленный дизайнер, вместо привычного для него сочинения шикарных автомобилей спроектировал, сидя взаперти, картонную карантинную маску Bumask – такую, чтоб дома самому можно было сделать. Скачал файл, распечатал, вырезал – и носи. Он попросил меня какой-нибудь декор для ее поверхности нарисовать. Другой, работник рекламно-маркетингового фронта, позвал поучаствовать в сочинении стихов и рисовании картинок для азбуки коронабезопасности, чтоб народу было весело защищаться от заразы. Один галерист пригласил на онлайн-площадку для перекрестного творчески-финансового опыления художников и коллекционеров, но и туда пандемия просочилась: художники кинулись рисовать врачей с завязанными лицами, лимоны и имбирь, я выложил зарисовки, сделанные недавно в Италии, да и сама площадка появилась только потому, что живьем ничего нигде не выставить и не купить. Ну, и так далее.