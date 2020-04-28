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Как коронавирус меняет рынок промышленного дизайна

Дизайнеров ждет новый фронт работ
Стас Жицкий , Дизайнер, основатель студии Open! Design & Concepts

Моя работа – придумывать дизайн самых разных объектов. За прошедшие недели затворничества я не получил ни одного стоящего заказа или даже благотворительно-волонтерского предложения, не связанного с текущей пандемией. Старые долгосрочные проекты остались, а новые, чтобы не про вирус, – не появились.

Например, Евгений Маслов, работающий в Германии промышленный дизайнер, вместо привычного для него сочинения шикарных автомобилей спроектировал, сидя взаперти, картонную карантинную маску Bumask – такую, чтоб дома самому можно было сделать. Скачал файл, распечатал, вырезал – и носи. Он попросил меня какой-нибудь декор для ее поверхности нарисовать. Другой, работник рекламно-маркетингового фронта, позвал поучаствовать в сочинении стихов и рисовании картинок для азбуки коронабезопасности, чтоб народу было весело защищаться от заразы. Один галерист пригласил на онлайн-площадку для перекрестного творчески-финансового опыления художников и коллекционеров, но и туда пандемия просочилась: художники кинулись рисовать врачей с завязанными лицами, лимоны и имбирь, я выложил зарисовки, сделанные недавно в Италии, да и сама площадка появилась только потому, что живьем ничего нигде не выставить и не купить. Ну, и так далее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных