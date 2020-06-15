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Как сотрудникам подавать коллективные иски к работодателям

Шесть подводных камней коллективных судебных споров
Ирина Цветкова , адвокат, основатель юридического сервиса Platforma

С октября 2019 г. россияне – физические лица получили право подавать коллективные иски. Раньше такие иски подавались только в арбитражные суды, которые рассматривали экономические споры с участием юридических лиц и предпринимателей. А коллективные иски граждан были возможны, только если их инициировали общественные организации, местные власти или прокуратура. Теперь у обычных граждан появилась возможность подавать коллективные иски сообща в суды общей юрисдикции. 

Институт коллективных исков в России, по идее, должен упростить рассмотрение групповых споров, а также сэкономить время и деньги истцов. На Западе наиболее распространены коллективные иски в защиту потребителей, пострадавших от некачественных услуг и товаров. Так, в конце 2019 г. в США запустили сайт для подачи коллективного иска от пострадавших от курения электронных сигарет. Нередки иски к застройщикам и управляющим компаниям, банкам и туроператорам, иски по экологическим правонарушениям, а также коллективные трудовые споры. Например, 12 000 сотрудников Apple в Калифорнии подали в суд на компанию из-за того, что им приходилось ждать от 5 до 20 минут в очереди на досмотр после работы. Сотрудники считали, что время ожидания должно оплачиваться, как и рабочее время. Apple выиграла дело в суде первой инстанции. Однако истцы подали жалобу в апелляционный суд, и сейчас оно вновь рассматривается по существу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных