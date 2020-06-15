Институт коллективных исков в России, по идее, должен упростить рассмотрение групповых споров, а также сэкономить время и деньги истцов. На Западе наиболее распространены коллективные иски в защиту потребителей, пострадавших от некачественных услуг и товаров. Так, в конце 2019 г. в США запустили сайт для подачи коллективного иска от пострадавших от курения электронных сигарет. Нередки иски к застройщикам и управляющим компаниям, банкам и туроператорам, иски по экологическим правонарушениям, а также коллективные трудовые споры. Например, 12 000 сотрудников Apple в Калифорнии подали в суд на компанию из-за того, что им приходилось ждать от 5 до 20 минут в очереди на досмотр после работы. Сотрудники считали, что время ожидания должно оплачиваться, как и рабочее время. Apple выиграла дело в суде первой инстанции. Однако истцы подали жалобу в апелляционный суд, и сейчас оно вновь рассматривается по существу.