Как оформлять перевод на удаленную работу
Мы сталкиваемся с пробелами в законах: исчерпывающих указаний нет, как нет и судебной практики
Сегодняшняя ситуация с коронавирусом уникальна. Она сопряжена с серьезными ограничительными мерами. Ни трудовое, ни любое другое законодательство даже и близко не предусматривало такого развития событий. Да и судебной практики по подобным вопросам нет. Между тем, стараясь защитить людей, работодатели отправляют их работать из дома. Как оформить сотрудников и при этом защититься самим?
В Трудовом кодексе (ТК) нет понятия удаленной работы в ее нынешнем виде. Глава 49 ТК говорит о надомниках, а глава 49.1 – о дистанционном труде. Но это не совсем то же самое, что удаленная работа. В первом случае работа выполняется именно из дома, заключается в производстве определенной продукции, и участвовать в ней могут члены семьи. Во втором – главным условием является выполнение обязанностей не в офисе с взаимодействием через интернет. Далее, дистанционный труд – это отдельная форма трудовых отношений. То есть надо оформлять новые соглашения, а это значит, что с каждым конкретным сотрудником еще надо договориться, согласен ли он на такие перемены. Заключить новый договор в одностороннем порядке не получится.