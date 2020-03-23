Как оформлять перевод на удаленную работу

В Трудовом кодексе (ТК) нет понятия удаленной работы в ее нынешнем виде. Глава 49 ТК говорит о надомниках, а глава 49.1 – о дистанционном труде. Но это не совсем то же самое, что удаленная работа. В первом случае работа выполняется именно из дома, заключается в производстве определенной продукции, и участвовать в ней могут члены семьи. Во втором – главным условием является выполнение обязанностей не в офисе с взаимодействием через интернет. Далее, дистанционный труд – это отдельная форма трудовых отношений. То есть надо оформлять новые соглашения, а это значит, что с каждым конкретным сотрудником еще надо договориться, согласен ли он на такие перемены. Заключить новый договор в одностороннем порядке не получится.