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Сколько денег теперь получит сотрудник при сокращении

Согласно поправкам в Трудовой кодекс, которые вступают в силу в августе
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

13 июля 2020 г. принят федеральный закон № 210-ФЗ, который вступит в силу 13 августа. Он внес поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые касаются выплат сотрудникам при ликвидации предприятия.

Но изменения, которые этот закон внес в ст. 178 и 318 ТК, вообще затрагивают тему выходных пособий и среднего заработка при сокращении. Разберем, сколько и когда теперь станет получать сокращаемый сотрудник и о чем надо помнить работодателю.

Итак, сейчас в день увольнения компания проводит с работником окончательный расчет. Он получает зарплату за отработанные дни последнего месяца, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и пособие в размере среднего месячного заработка. А если работодатель хочет, чтобы сотрудник ушел раньше, не отрабатывая два месяца со дня уведомления о сокращении, он должен заплатить компенсацию за время со дня увольнения до истечения положенных двух месяцев. Также сотрудник имеет право еще на один средний заработок на время трудоустройства, но не более двух месяцев после увольнения. Наконец, он может получить и третий месячный заработок. Но для этого сотрудник должен встать на учет в центр занятости через две недели после увольнения. Если он не трудоустроится за это время и принесет об этом справку из службы занятости, прежний работодатель выплатит ему третий месячный заработок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных