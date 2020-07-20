Итак, сейчас в день увольнения компания проводит с работником окончательный расчет. Он получает зарплату за отработанные дни последнего месяца, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и пособие в размере среднего месячного заработка. А если работодатель хочет, чтобы сотрудник ушел раньше, не отрабатывая два месяца со дня уведомления о сокращении, он должен заплатить компенсацию за время со дня увольнения до истечения положенных двух месяцев. Также сотрудник имеет право еще на один средний заработок на время трудоустройства, но не более двух месяцев после увольнения. Наконец, он может получить и третий месячный заработок. Но для этого сотрудник должен встать на учет в центр занятости через две недели после увольнения. Если он не трудоустроится за это время и принесет об этом справку из службы занятости, прежний работодатель выплатит ему третий месячный заработок.