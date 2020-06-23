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Чем хороши и чем плохи новые законы об удаленной работе

Вся глава Трудового кодекса об удаленной работе переписана. Что это дает работодателям и работникам
Юлиана Петрова
РИА Новости

«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о поправках в Трудовой кодекс (ТК) об удаленной и дистанционной работе. Авторы практически переписали главу 49.1 о дистанционной работе, добавив также четыре новые статьи: о временной удаленной работе, о комбинированной (офисно-дистанционной), о порядке взаимодействия работодателя с работником в нерабочие часы и об оплате сверхурочных.

Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS, говорит, что законопроект закрепляет практику, которая де-факто уже сложилась.

Разработчики постарались угодить всем. Они учли пожелания работодателей, настаивавших, что нужно убрать пункт об обязательном использовании усиленной электронной цифровой подписи (ЭЦП) для подписания трудового договора о дистанционной работе; профсоюзов (локальные акты о порядке взаимодействия работодателя и дистанционного работника должны составляться с учетом мнения профсоюза) и Минтруда, считавшего необходимым добавить комбинированную занятость.

Закон может вступить в силу уже 1 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных