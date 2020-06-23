Чем хороши и чем плохи новые законы об удаленной работе

«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о поправках в Трудовой кодекс (ТК) об удаленной и дистанционной работе. Авторы практически переписали главу 49.1 о дистанционной работе, добавив также четыре новые статьи: о временной удаленной работе, о комбинированной (офисно-дистанционной), о порядке взаимодействия работодателя с работником в нерабочие часы и об оплате сверхурочных.