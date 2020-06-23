Чем хороши и чем плохи новые законы об удаленной работе

Чем хороши и чем плохи новые законы об удаленной работеВся глава Трудового кодекса об удаленной работе переписана. Что это дает работодателям и работникам
«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о поправках в Трудовой кодекс (ТК) об удаленной и дистанционной работе. Авторы практически переписали главу 49.1 о дистанционной работе, добавив также четыре новые статьи: о временной удаленной работе, о комбинированной (офисно-дистанционной), о порядке взаимодействия работодателя с работником в нерабочие часы и об оплате сверхурочных.
Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS, говорит, что законопроект закрепляет практику, которая де-факто уже сложилась.
Разработчики постарались угодить всем. Они учли пожелания работодателей, настаивавших, что нужно убрать пункт об обязательном использовании усиленной электронной цифровой подписи (ЭЦП) для подписания трудового договора о дистанционной работе; профсоюзов (локальные акты о порядке взаимодействия работодателя и дистанционного работника должны составляться с учетом мнения профсоюза) и Минтруда, считавшего необходимым добавить комбинированную занятость.
Закон может вступить в силу уже 1 января 2021 г.