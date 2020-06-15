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Как Сбербанк, X5 Retail Group, Почта России и другие возвращают сотрудников в офисы

Некоторые меры безопасности сотрудники себе и представить раньше не могли
Елена Федотова
Варвара Гранкова

После отмены режима самоизоляции планы поэтапного возвращения сотрудников в офисы разработали Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России», «Россети» и другие крупные работодатели. Процесс уже пошел. По данным совместного опроса «Ведомостей» и Online Market Intelligence (OMI), на дому во время пандемии трудились 33,1% из 6859 работающих россиян – пользователей интернета. 39,5% из них уже вернулись в офисы, и еще 17,9% вернутся до конца июня.

Но для начала компаниям придется переоборудовать офисы и адаптировать рабочие процессы к новым санитарным нормам. За их нарушение возможна административная и даже уголовная ответственность, предупреждает Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS. Например, в указе мэра Москвы предписано не допускать к работе людей с хроническими заболеваниями, обеспечить масочно-перчаточный режим, измерять температуру не реже одного раза в четыре часа, организовать разделительные перегородки, если невозможно социальное дистанцирование.

Несколько месяцев пандемии люди провели в тревоге за свое здоровье и благополучие родных и близких. И теперь сотрудники ждут, что работодатели организуют для вернувшихся в офисы максимально безопасное рабочее пространство, говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». По данным проведенного компанией «Альфастрахование медицина» опроса офисных сотрудников 100 российских компаний, проработавших удаленно не меньше месяца, работники больше всего хотят, чтобы наниматель проводил дезинфекцию столовой, установил перегородки в офисах и снабдил сотрудников масками, перчатками и антисептиками. «Ведомости» выясняли, совпадают ли ожидания сотрудников с реальными мерами, предложенными им работодателями.

Маски и градусники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных