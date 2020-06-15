Как Сбербанк, X5 Retail Group, Почта России и другие возвращают сотрудников в офисы

Несколько месяцев пандемии люди провели в тревоге за свое здоровье и благополучие родных и близких. И теперь сотрудники ждут, что работодатели организуют для вернувшихся в офисы максимально безопасное рабочее пространство, говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». По данным проведенного компанией «Альфастрахование медицина» опроса офисных сотрудников 100 российских компаний, проработавших удаленно не меньше месяца, работники больше всего хотят, чтобы наниматель проводил дезинфекцию столовой, установил перегородки в офисах и снабдил сотрудников масками, перчатками и антисептиками. «Ведомости» выясняли, совпадают ли ожидания сотрудников с реальными мерами, предложенными им работодателями.