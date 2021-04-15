Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Чем менеджеры по продажам раздражают клиентов

И как перестать вызывать у них раздражение
Владимир Якуба , генеральный директор компании Tom Hunt

Во время пандемии люди пытаются экономить, но надоедливые продавцы всё звонят и звонят со своими уникальными предложениями. Или не отстают в магазине: «Вам что-нибудь подсказать? Что-то конкретное ищете?» Понять менеджеров можно: продажи упали, хочется заработать, при этом многие предлагают качественный и полезный продукт. Но как действовать деликатнее, чтобы вызывать желание купить и не попасть в черный список? Рассмотрим семь ситуаций, которые раздражают клиентов, и подумаем, как их избегать.

1. Одинаковые скрипты. «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?», «Дорого? Скажите, а с чем вы сравниваете?», «Ваш звонок очень важен для нас, поэтому оставайтесь на линии, я уточню данную информацию». Эти фразы приелись, да еще и сформулированы неестественно. Если бы человеку реально было интересно вам помочь или с вами поговорить, он бы выразился иначе. Например: «Прошу прощения, а как вас зовут?», «Да цену мы обсудим еще, а сам товар нравится?», «Спасибо за комментарий, подождите минуту, я проверю. Вы заказ оформляли вчера?» Будьте проще и естественнее, тогда с вами захотят говорить.

2. Настойчивые попытки дозвониться. Реальный пример: менеджеры сидят в офисе, продают телекоммуникационные услуги, делают «холодные» звонки; клиент кричит и в грубой форме просит ему больше не звонить, а оператор ставит в CRM-систему задачу – напоминание перезвонить вечером.

Если вам отказали в грубой форме, но вы знаете, что можете быть клиенту хоть немного интересны, перезвоните ему через месяц. Когда эмоции утихнут. Профессиональный праздник, акция или специальное предложение станет хорошим поводом для общения. А там, возможно, и диалог завяжется.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных