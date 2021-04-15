1. Одинаковые скрипты. «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?», «Дорого? Скажите, а с чем вы сравниваете?», «Ваш звонок очень важен для нас, поэтому оставайтесь на линии, я уточню данную информацию». Эти фразы приелись, да еще и сформулированы неестественно. Если бы человеку реально было интересно вам помочь или с вами поговорить, он бы выразился иначе. Например: «Прошу прощения, а как вас зовут?», «Да цену мы обсудим еще, а сам товар нравится?», «Спасибо за комментарий, подождите минуту, я проверю. Вы заказ оформляли вчера?» Будьте проще и естественнее, тогда с вами захотят говорить.