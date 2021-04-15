Чем менеджеры по продажам раздражают клиентовИ как перестать вызывать у них раздражение
Во время пандемии люди пытаются экономить, но надоедливые продавцы всё звонят и звонят со своими уникальными предложениями. Или не отстают в магазине: «Вам что-нибудь подсказать? Что-то конкретное ищете?» Понять менеджеров можно: продажи упали, хочется заработать, при этом многие предлагают качественный и полезный продукт. Но как действовать деликатнее, чтобы вызывать желание купить и не попасть в черный список? Рассмотрим семь ситуаций, которые раздражают клиентов, и подумаем, как их избегать.
1. Одинаковые скрипты. «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?», «Дорого? Скажите, а с чем вы сравниваете?», «Ваш звонок очень важен для нас, поэтому оставайтесь на линии, я уточню данную информацию». Эти фразы приелись, да еще и сформулированы неестественно. Если бы человеку реально было интересно вам помочь или с вами поговорить, он бы выразился иначе. Например: «Прошу прощения, а как вас зовут?», «Да цену мы обсудим еще, а сам товар нравится?», «Спасибо за комментарий, подождите минуту, я проверю. Вы заказ оформляли вчера?» Будьте проще и естественнее, тогда с вами захотят говорить.
2. Настойчивые попытки дозвониться. Реальный пример: менеджеры сидят в офисе, продают телекоммуникационные услуги, делают «холодные» звонки; клиент кричит и в грубой форме просит ему больше не звонить, а оператор ставит в CRM-систему задачу – напоминание перезвонить вечером.
Если вам отказали в грубой форме, но вы знаете, что можете быть клиенту хоть немного интересны, перезвоните ему через месяц. Когда эмоции утихнут. Профессиональный праздник, акция или специальное предложение станет хорошим поводом для общения. А там, возможно, и диалог завяжется.