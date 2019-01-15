Пять секретов лучших специалистов по продажам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Я работаю в продажах в IT-компаниях уже 16 лет и большую часть этого времени руководил продажами в Salesforce и других технологических компаниях. Мне посчастливилось наблюдать за лучшими профессионалами, и я заметил, что наиболее успешным специалистам по сбыту присущи схожие модели поведения, привычки и черты характера. Я разбил их на пять основных категорий и стал применять в своей практике – мы упражнялись, учились, оттачивали мастерство. В результате мои сотрудники год за годом неизменно добивались впечатляющих показателей. Вот как нам это удалось.

Лучшие продавцы понимают, что все зависит от них самих. Сфера продаж – торжество меритократии. Тот факт, что из года в год на вершине оказываются одни и те же люди, не случайность. Кому-то может показаться, что лучшим работникам просто везет или что им все слишком легко дается. Но главное различие между самыми успешными специалистами и их менее удачливыми коллегами – отношение к своему делу. Лучшие продавцы знают, что только от них, а не от внешних обстоятельств зависит, достигнут они своей цели или нет. В психологии такой подход называют «внутренним локусом контроля». Проще говоря, это уверенность в том, что ваша сила внутри вас, а не снаружи. Ученые обнаружили, что обладание внутренним локусом контроля коррелирует с успехом на работе, большими доходами и крепким здоровьем.

Сложнее всего было привить людям именно внутренний локус контроля, так как это глубоко личная характеристика. Вот лучший способ оценить, есть ли он у вас. Взгляните на свои достижения (есть ли у вас долги, какую должность вы занимаете, сколько зарабатываете) и задайте себе вопросы: «Удалось ли мне выстроить правильные отношения? Приложил ли я достаточно усилий? Высказывал ли я свою точку зрения, когда этого требовали обстоятельства? Винил ли я других в своих неудачах, присваивая себе любой успех?»